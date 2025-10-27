Autoritetet paralajmërojnë se një çerek milioni ton mbeturina kërcënojnë banorët e Qytetit Gaza

Më shumë se një çerek milioni ton mbeturina janë grumbulluar në të gjithë Qytetin Gaza për shkak të mungesave të mëdha të ujit dhe rrjedhjeve të ujërave të zeza, duke çuar në një “katastrofë mjedisore dhe shëndetësore” për mijëra palestinezë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i bashkisë, Asim al-Nabih, paralajmëroi se kriza vazhdon të përkeqësohet për shkak të shkatërrimit të përhapur nga lufta 2-vjeçare gjenocidale e Izraelit dhe mungesës së pajisjeve dhe burimeve për të ofruar shërbime thelbësore.
“Qyteti Gaza po përballet me disa fatkeqësi shëndetësore dhe mjedisore që rrezikojnë jetën e banorëve”, tha Nabih, duke theksuar se grumbullimi i më shumë se 250 mijë tonë mbeturinave përkon me mungesën akute të ujit.
Ai tha se mbeturinat përbëjnë një “katastrofë të rëndë shëndetësore dhe mjedisore” dhe rrezikojnë përhapjen e brejtësve dhe insekteve.
Autoritetet komunale, tha Nabih, nuk janë në gjendje ta zgjidhin krizën, sepse Izraeli shkatërroi më shumë se 85 për qind të makinerive të rënda dhe të mesme të qytetit, duke mos lënë asnjë zëvendësim në dispozicion.
Ai gjithashtu tha se forcat izraelite po i pengojnë ekipet komunale të arrijnë në deponinë kryesore në qytetin kufitar Juhor al-Dik, në juglindje të Qytetit Gaza, që ndodhet në lindje të asaj që njihet si “vija e verdhë”.
“Vija e verdhë” është një vijë imagjinare që ndan zonat aktualisht të pushtuara nga ushtria izraelite në Gaza nga ato ku ishte tërhequr sipas një marrëveshje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor.
Zëdhënësi i bashkisë gjithashtu tha se sasi të mëdha të ujërave të zeza të pa trajtuara që rrjedhin në rrugët e qytetit po përkeqësojnë situatën mjedisore dhe shëndetësore.
Zyra për media e qeverisë në Gaza njoftoi se sulmet izraelite gjatë luftës 2-vjeçare shënjestruan rrjetet e ujërave të zeza, duke shkatërruar më shumë se 700 mijë metra tubacione në të gjithë enklavën.
Nabih bëri thirrje për ndërhyrje urgjente për të sjellë makineritë dhe karburantin e nevojshëm dhe për t’u mundësuar ekipeve qasje në zona të ndryshme, përfshirë deponinë kryesore në Juhor al-Dik.
Pa këto burime, paralajmëroi ai, “krizat do të vazhdojnë dhe banorët do të përballen me rrezikun e vdekjes nga sëmundjet dhe epidemitë”.
Autoritetet lokale vlerësojnë dëmin e përgjithshëm të shkaktuar nga lufta izraelite në rreth 90 për qind dhe humbjet paraprake në afër 70 miliardë dollarë.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale izraelite ka vrarë të paktën 68.500 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 170.300 të tjerë.