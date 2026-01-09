Autoritetet siriane njoftojnë orë policore të plotë në disa lagje të Halepit mes sulmeve të SDF-së

Autoritetet siriane kanë shpallur një orë policore të plotë në disa lagje në qytetin verior Halep deri në një njoftim të mëtejshëm, mes sulmeve nga grupi terrorist PKK/YPG që vepron nën emrin SDF, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve SANA, Komanda e Sigurisë së Brendshme në Halep tha se ora policore zbatohet në lagjet Ashrafieh, Sheikh Maqsoud, Bani Zeid, Al-Surian, Al-Hulluk dhe Al-Midan.
Komanda tha se masa u vendos nga “shqetësimi për sigurinë e banorëve” dhe si pjesë e hapave për ruajtjen e rendit dhe parandalimin e çdo shkeljeje që mund të rrezikojë jetën dhe pronën.
Çdo lëvizje brenda lagjeve të përmendura, theksohet në njoftim, ndalohet rreptësisht gjatë orës policore, “pa përjashtim”.
Sot, ushtria siriane nisi granatime të rënda dhe të përqendruara ndaj pozicioneve të SDF-së në Halep, në kundërpërgjigje të sulmeve të grupit që lanë të paktën nëntë civilë të vrarë dhe dhjetëra të plagosur.
Sulmet e ushtrisë erdhën pasi forcat e SDF-së rinisën granatimet e lagjeve të banuara të qytetit për të tretën ditë radhazi.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt pasues SDF-ja nuk ka treguar përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet për ruajtjen e sigurisë në mbarë vendin që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor të vitit 2024, pas 24 vitesh në pushtet.