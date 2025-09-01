Autoriteti Palestinez: Izraeli po shkatërron antikitetet islame nën xhaminë Al-Aksa

Guvernorati i Jeruzalemit i Autoritetit Palestinez ka njoftuar se pamje të publikuara së fundi tregojnë gërmime dhe prishje të paligjshme të kryera nga autoritetet izraelite nën kompleksin e xhamisë Al-Aksa.
Sipas deklaratës, këto gërmime shënjestrojnë qëllimisht antikitetet islame që datojnë nga periudha e kalifatit Umajad (661–750), të cilat konsiderohen dëshmi të së drejtës historike të myslimanëve mbi këtë vend të shenjtë.
Autoriteti Palestinez akuzoi Izraelin se po synon të fshijë identitetin historik të Al-Aksasë për t’i hapur rrugë ndërtimit të një tempulli hebraik, duke theksuar se punimet po kryhen pa asnjë mbikëqyrje ndërkombëtare.
Në deklaratë, veprimet u cilësuan si “krim dhe shkelje e hapur e ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që mbrojnë trashëgiminë historike”. /mesazhi