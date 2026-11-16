AUV tërheq nga tregu një seri të qumështit VITA, analizat konfirmojnë tejkalimin e aflatoksinës

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka urdhëruar tërheqjen nga tregu të një serie të qumështit VITA UHT me 3.2% yndyrë, pasi analizat laboratorike në Kosovë dhe Austri kanë konfirmuar tejkalimin e nivelit maksimal të lejuar të aflatoksinës M1.
Sipas njoftimit të AUV-it, bëhet fjalë për produktin e prodhuar nga kompania ABRAZEN SH.P.K. (Qumështorja VITA), në paketim prej një litri.
Seria për të cilën është marrë masa ka datën e prodhimit 18 korrik 2026 dhe afatin e përdorimit deri më 18 janar 2027.
Konfirmimi i fundit laboratorik është bërë nga Instituti për Sigurinë e Ushqimit në Linz, në kuadër të Agjencisë Austriake për Shëndetësi dhe Siguri Ushqimore (AGES).
Analizat kanë evidentuar përqendrim të aflatoksinës M1 prej 0.065 µg/kg, ndërsa kufiri maksimal i lejuar është 0.050 µg/kg.
“Ky rezultat është në përputhje me analizat e Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, i cili kishte konstatuar tejkalim të nivelit të lejuar në tri mostra të qumështit VITA 3.2%”, thuhet në njoftim.
AUV u ka bërë thirrje konsumatorëve që të mos e konsumojnë këtë seri të produktit dhe ta kthejnë atë në pikën e shitjes ku e kanë blerë.
Agjencia ka sqaruar se tërheqja nga tregu vlen vetëm për serinë e identifikuar, ndërsa produktet dhe seritë e tjera të të njëjtit prodhues nuk përfshihen në këtë masë. Verifikimet përkatëse janë ende në vazhdim.
Në njoftim bëhet e ditur gjithashtu se ky nuk është rasti i parë që lidhet me produkte të këtij prodhuesi.
Më herët, analizat e kryera në Maqedoninë e Veriut kishin evidentuar tejkalim të nivelit të lejuar të aflatoksinës M1 edhe në dy mostra të qumështit LAND Milk UHT 3.2%, me përqendrime prej 0.100 dhe 0.139 µg/kg.
“Aflatoksina M1 është substancë toksike që mund të kalojë në qumësht përmes ushqimit të kontaminuar të kafshëve. Ekspozimi afatgjatë ndaj saj mund të paraqesë rrezik për shëndetin e konsumatorëve”, theksohet në njoftim.
Ndërkohë, AUV ka bërë të ditur se do të vazhdojë kontrollet dhe analizat laboratorike në të gjithë zinxhirin ushqimor, duke përfshirë fermat, ushqimin e kafshëve, përpunimin e qumështit, importin dhe shpërndarjen në treg.
Agjencia ka paralajmëruar se, varësisht nga rezultatet e kontrolleve të mëtejshme, mund të ndërmerren edhe masa të tjera administrative dhe ligjore ndaj operatorit.