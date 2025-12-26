Avionë luftarakë polakë kapin një “avion zbulues rus” pranë hapësirës ajrore të Polonisë

Avionë luftarakë të Forcave Ajrore të Polonisë kanë ndërprerë dhe shoqëruar një “avion zbulues rus” që fluturonte mbi ujërat ndërkombëtare të Detit Baltik, pranë hapësirës ajrore polake, njoftoi Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura të Polonisë.

Sipas deklaratës zyrtare, avioni u identifikua vizualisht dhe u monitorua nga afër teksa operonte pranë zonës së përgjegjësisë së Polonisë. Autoritetet theksuan se nuk është shënuar asnjë shkelje e hapësirës ajrore polake.

“Pavarësisht periudhës së festave, nata e kaluar ka qenë e ngarkuar për shërbimet e mbrojtjes ajrore të Polonisë,” thuhet në njoftimin e komandës, i publikuar në platformën X.

Incidenti vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajonin e Baltikut, ku aktivitetet ajrore ushtarake monitorohen nga afër nga vendet anëtare të NATO-s. /mesazhi

