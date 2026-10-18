Avionët italianë të NATO-s ngrihen në ajër pasi një dron hyn në hapësirën ajrore të Lituanisë dhe dëmton një automjet

Dy avionë italianë Eurofighter, që veprojnë nën komandën e NATO-s, u ngritën në ajër pasi një dron u zbulua në hapësirën ajrore të Lituanisë dhe më vonë, mbetjet e tij dëmtuan një automjet civil në lëvizje në pjesën veriore të vendit, transmeton Anadolu.
“Konfirmojmë se këtë mëngjes, dy avionë italianë Eurofighter u ngritën në ajër si përgjigje ndaj pranisë së një droni në hapësirën ajrore të Lituanisë. Avionët vepronin nën komandën e NATO-s”, tha një zyrtar i NATO-s.
Sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA, zyrtari tha se po zhvillohej një hetim dhe se aleanca mbante kontakte të ngushta me autoritetet lituaneze.
“NATO është e gatshme dhe e aftë t’i përgjigjet çdo kërcënimi të mundshëm, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për të garantuar sigurinë e territorit tonë dhe për të mbrojtur popullsinë tonë”, tha zyrtari.
Ministri i Mbrojtjes i Lituanisë, Robertas Kaunas, raporton transmetuesi publik LRT, tha se informacionet paraprake tregojnë se objekti hyri në vend nga Polonia.
“Unë tashmë kam kontaktuar ministrin polak të Mbrojtjes dhe i kam kërkuar Polonisë t’i bashkohet hetimit, në mënyrë që ta shqyrtojmë së bashku këtë incident”, u tha ai gazetarëve.
Autoritetet konfirmuan se mbetjet dëmtuan një automjet që po udhëtonte nga Birzai drejt Pasvalys, por askush nuk u lëndua.
Kryeministri Mindaugas Sinkevicius tha se shoferi kishte dëgjuar një shpërthim përpara se mbetjet të godisnin automjetin, duke i shkaktuar një gropëzim derës së tij. Policia e rrethoi zonën dhe po mblidhte prova.
Vilmantas Vitkauskas, drejtues i Qendrës Kombëtare të Menaxhimit të Krizave të Lituanisë, i tha radios LRT se objekti ka shumë të ngjarë të ishte një dron ukrainas, i cili mund të ketë hyrë në vend gjatë sulmeve të Kievit ndaj rajonit të Shën Petersburgut në Rusi.
Kaunas tha se kushtet e këqija atmosferike i penguan pilotët e avionëve të ngritur në ajër ta identifikonin vizualisht objektin.
Ai gjithashtu vuri në pikëpyetje arsyen pse alarmi ajror u lëshua vetëm në veri të Lituanisë, duke e cilësuar situatën si “të çuditshme dhe të papranueshme”.
Ushtria u udhëzua të paraqesë një raport të detajuar, ndërsa autoritetet do të shqyrtojnë nëse paralajmërimet për publikun u vonuan.
Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, tha se lufta e Rusisë kundër Ukrainës “po përhapet në krahun lindor të NATO-s dhe BE-së”.
“Ajo që duket të jetë një dron shpërtheu mbi pjesën veriore të vendit, duke paraqitur rrezik për popullsinë civile”, shkroi ai në platformën X, në pronësi të kompanisë amerikane të mediave sociale.