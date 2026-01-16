Avionët izraelitë godasin zona të banuara në Liban pavarësisht armëpushimit

Avionët luftarakë izraelitë kryen të enjten një seri sulmesh ajrore ndaj ndërtesave të banimit në Libanin lindor dhe jugor, duke shembur shtëpi dhe duke lëshuar paralajmërime për evakuim, në shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga nëntori i vitit 2024.
Sipas dëshmitarëve, avionët izraelitë goditën dy ndërtesa banimi në qytetin Sohmor, në rajonin perëndimor të Bekaas, pasi më herët gjatë ditës banorëve u ishin dhënë paralajmërime për t’u larguar nga zonat e shënjestruara.
Sulme të tjera ajrore goditën dy shtëpi në qytetin Mashghara, bëri të ditur Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).
Ushtria izraelite pretendoi se ndërtesat e goditura ishin të lidhura me infrastrukturën e Hezbollahut. Para sulmeve, zëdhënësi ushtarak izraelit Avichay Adraee publikoi paralajmërime për banorët e ndërtesave të caktuara në Sohmor dhe Mashghara, duke u bërë thirrje të evakuoheshin para goditjeve ajrore.
Sulmet e fundit shtojnë shqetësimet për përshkallëzim të situatës së sigurisë dhe vënien në rrezik të civilëve, në një kohë kur armëpushimi supozohej të garantonte qetësi dhe mbrojtje për popullsinë civile.