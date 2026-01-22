Avionët luftarakë dhe artileria izraelite goditën zona të shumta në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Avionët luftarakë dhe artileria izraelite shënjestruan zona të shumta në të gjithë Rripin e Gazës herët të enjten në zonat që ushtria izraelite vazhdon të pushtojë, pavarësisht armëpushimit në vazhdim, raporton Anadolu.
Dëshmitarët okularë i thanë për Anadolu se sulmet goditën qytetin lindor të Gazës në veri, zonat lindore të kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore dhe Khan Younis lindor në jug.
Avionët luftarakë izraelitë shënjestruan Khan Younis lindor ndërsa vazhduan sulmet me artileri dhe të shtënat me ndërprerje nga automjetet ushtarake, ndërsa sulmet ajrore shtesë goditën zonat në lindje të kampit Bureij, thanë dëshmitarët.
Në qytetin lindor të Gazës, lagjet Zaytoun dhe Shujaiya u vunë nën sulme ajrore dhe granatime artilerie, pa informacion të menjëhershëm mbi objektivat e sulmeve, thanë dëshmitarët.
Nuk është raportuar ende për viktima.
Ushtria izraelite vazhdon të kontrollojë zonat tampon jugore dhe lindore të Gazës, si dhe pjesë të mëdha të Gazës veriore, duke pushtuar më shumë se 50 për qind të enklavës.
Fushata ushtarake e Izraelit që filloi më 8 tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, ka vrarë më shumë se 71.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 483 palestinezë dhe kanë plagosur 1.287 të tjerë, ndërsa Izraeli ka kufizuar ndjeshëm hyrjen e ushqimit, materialeve për strehim dhe furnizimeve mjekësore në Gaza, ku rreth 2,4 milionë palestinezë jetojnë në kushte të tmerrshme.