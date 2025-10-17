Avionët luftarakë izraelitë nisin 12 sulme ajrore në Liban pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite ka nisur 12 sulme ajrore në Libanin jugor dhe lindor, duke shënuar një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga nëntori i vitit 2024, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve NNA tha se dy sulme kishin në shënjestër qytetin jugor Bnaafoul në Sidon dhe një i tretë në Khirbet Dweir midis qyteteve Sarafand dhe Baysariyeh.
Avionët luftarakë izraelitë gjithashtu bombarduan një zonë midis qyteteve Roumine dhe Houmine në qarkun Nabatieh.
Një dron izraelit goditi gjithashtu qytetin Blida në qarkun Marjayoun teksa banorët po korrnin ullinj.
Agjencia tha se sulmet ajrore izraelite shënjestruan gjithashtu qarqet e Sidon, Marjayoun dhe Bint Jbeil në Libanin jugor, si dhe Baalbek në lindje.
NNA tha se shpërthimet e fuqishme krijuan valë të mëdha tronditëse që jehonën në të gjithë Libanin jugor, duke shkaktuar panik midis banorëve, ndërsa raketat e lëshuara nga avionët izraelitë prodhuan shkëndija të papara që ndriçuan qiellin e qyteteve aty pranë dhe ishin të dukshme nga distanca të gjata.
Ushtria izraelite pretendoi se sulmet shënjestruan infrastrukturën e Hezbollahut të përdorur për ruajtjen e armëve në rajonet Bekaa dhe Libanin jugor.
Presidenti libanez, Joseph Aoun, nga ana e tij, akuzoi Izraelin se po kërkon të shkatërrojë infrastrukturën prodhuese dhe të pengojë rimëkëmbjen ekonomike në Liban me pretekste të rreme sigurie.
Aoun tha se vendi i tij do të rrisë gradualisht numrin e trupave të ushtrisë të vendosura në jug të lumit Litani në 10 mijë deri në fund të vitit për të siguruar sigurinë kufitare pas tërheqjes së Izraelit.
Një armëpushim u arrit në nëntor të vitit 2024 pas një cikli njëvjeçar sulmesh ndërkufitare midis Hezbollahut dhe Izraelit që filloi në tetor të vitit 2023. Konflikti u përshkallëzua në një ofensivë të plotë izraelite deri në shtator të vitit 2024, duke rezultuar në më shumë se 4 mijë vdekje dhe rreth 17 mijë të plagosur.
Sipas kushteve të armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri në janar të vitit 2025. Megjithatë, deri më tani ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.