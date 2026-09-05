Avionët luftarakë jemenas sulmojnë pozicionet e Huthive në Taiz për herë të parë që nga përshkallëzimi i korrikut

Avionët luftarakë jemenas iu bashkuan të premten në mbrëmje luftimeve kundër Huthive, duke goditur pozicione të grupit në provincën Taiz në jugperëndim të Jemenit, për herë të parë që nga përshkallëzimi i luftës në korrik, transmeton Anadolu.
“Avionët luftarakë në pronësi të Forcave të Armatosura të Jemenit janë përfshirë në betejën në Taiz”, tha në një deklaratë Boshti Ushtarak i Taizit, i lidhur me ushtrinë.
Avionët luftarakë ofruan mbështetje ajrore për forcat tokësore dhe “goditën për herë të parë pozicionet e Huthive në frontin Hajs, në perëndim të Taizit”, thuhet në deklaratë, pa u dhënë detaje të tjera.
Deri në kohën e publikimit, Huthit nuk kanë bërë ndonjë koment lidhur me zhvillimet.
Disa fronte në Taiz dhe në provincën bregdetare fqinje Al-Hudajda, pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandab, janë përfshirë në luftime të ashpra mes ushtrisë jemenase dhe Huthive që nga orët e para të së enjtes, duke shkaktuar të vrarë dhe të plagosur në të dyja palët.
Jemeni kishte përjetuar qetësi relative që nga prilli i vitit 2022, në një luftë që nisi rreth 12 vjet më parë mes forcave qeveritare dhe Huthive, të cilët kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe qytete e provinca të tjera që nga shtatori i vitit 2014.
Luftimet janë rikthyer në disa provinca gjatë javëve të fundit, përfshirë Maribin, Al-Xheufin, Al-Dalean dhe Taizin, ndërsa vendi vazhdon të përballet me një nga krizat më të rënda humanitare dhe ekonomike në botë.
Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, që mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht, mbështet forcat qeveritare, ndërsa Irani akuzohet se mbështet Huthit. Huthit njoftuan një bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite në korrik.