Avioni luftarak turk pa pilot KIZILELMA bëhet i pari në botë që qëllon raketë ajër-ajër në objektiv me motor reaktiv

Avioni i parë luftarak pa pilot i Turqisë, Bayraktar KIZILELMA, bëri histori në aviacion duke u bërë Mjeti Ajror pa Pilot (UAV) i pari në botë që lëshon me sukses një raketë ajër-ajër me rreze tejvizuale ndaj një aeroplani shënjestër me motor reaktiv gjatë një testi larg bregut të Sinopit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga kompania turke e mbrojtjes Baykar, KIZILELMA lëshoi raketën ajër-ajër të zhvilluar në vend GÖKDOĞAN, duke goditur me saktësi të lartë objektivin reaktiv me shpejtësi të madhe.
Raketa u lëshua nga nën krahun e avionit luftarak pa pilot pasi objektivi u zbulua dhe u ndoq duke përdorur radarin MURAD AESA nga ASELSAN.
Kjo shënoi herën e parë në historinë e aviacionit turk që një avion kombëtar lëshon një raketë ajër-ajër të prodhuar në vend, e drejtuar nga një radar kombëtar, ndaj një objektivi ajror.
Goditja e suksesshme e vendosi KIZILELMA-n si platformën e parë dhe të vetme pa pilot në botë me aftësi të verifikuar luftarake ajër-ajër.
Testi përfshiu gjithashtu pesë avionë luftarakë F-16 nga Baza Ajrore Merzifon që kryen fluturime formacioni me KIZILELMA-n në një operacion të përbashkët të pilotuar-pa pilot, duke demonstruar konceptet e ardhshme të luftës ajrore.
Një UAV Bayraktar AKINCI shoqëroi misionin, duke e regjistruar ngjarjen nga ajri.
Profili i ulët radarik i KIZILELMA-s dhe sensorët e avancuar i mundësojnë atij të zbulojë avionët armiq nga distanca të gjata pa u vënë re.
Platforma integron teknologji të avancuara si radari MURAD AESA dhe sistemi i shënjestrimit TOYGUN dhe mund të përdorë një gamë të gjerë të municioneve të prodhuara në vend.
Në testet e mëparshme, KIZILELMA kishte arritur goditje të drejtpërdrejta me municionet TOLUN dhe TEBER-82.
Goditja e fundit ajër-ajër demonstron aftësinë e tij operacionale si për misione ajër-tokë, ashtu edhe ajër-ajër, duke zgjeruar më tej rolin e tij në strategjinë e mbrojtjes së Turqisë.
Baykar, e cila ka financuar plotësisht vetë projektet e saj UAV që nga viti 2003, është bërë lider global në eksportet e dronëve.
Kompania gjeneroi 1,8 miliard dollarë të ardhura nga eksportet në vitin 2023 dhe përsëriti shifrën në 2024, me 90 për qind të të ardhurave totale nga eksportet.
Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti për UAV-në Bayraktar TB2 me 36 vende dhe për Bayraktar AKINCI me 16 vende.
Sipas të dhënave zyrtare, kompania ka qenë eksportuesi më i madh i industrisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në Turqi gjatë katër viteve të fundit.