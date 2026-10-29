Axios: Ndërmjetësit nën udhëheqjen e Katarit po përpiqen për një marrëveshje SHBA-Iran për të shmangur sulme të reja

Ndërmjetësuesit rajonalë, të udhëhequr nga Katari, po punojnë për rifillimin e negociatave mes SHBA-së dhe Iranit, me qëllim parandalimin e rifillimit të luftës, raportoi të mërkurën Axios, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit, në të cilin citohen burime amerikane, izraelite dhe rajonale, ndërmjetësuesit po i bëjnë thirrje Teheranit të lejojë inspektorët e OKB-së të vizitojnë objektet bërthamore të bombarduara, në këmbim të lehtësimit të disa sanksioneve amerikane.
Në këtë përpjekje po kontribuojnë edhe Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe Turqia, thuhet në raportim.
Presidenti Donald Trump i ka thënë Axiosit se bisedimet me Iranin po zhvillohen përmes ndërmjetësuesve, por ka shtuar se nuk e di nëse ato do të kenë sukses.
“Duhet ta përfundojmë punën, qoftë përmes një marrëveshjeje apo në një mënyrë tjetër. Do të shohim nëse negociatat mund të kenë sukses”, ka thënë ai.
Raportimi vjen në një kohë kur Trump prej javësh ka kërcënuar se do të ndërmarrë sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit.