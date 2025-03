Baerbock: Gjermania po ndërmerr hapa “seriozë” për sigurinë e Ukrainës dhe Evropës

Gjermania do të marrë përgjegjësi më të madhe si për sigurinë e saj, ashtu edhe për atë të Evropës, tha sot ministrja e Jashtme e vendit, Annalena Baerbock, raporton Anadolu.

Duke folur para gazetarëve në Bruksel, Baerbock u tha gazetarëve se parlamenti gjerman do të marrë një “vendim historik” të martën për të reformuar kushtetutën, duke lejuar huamarrje shtesë dhe rritje të shpenzimeve të mbrojtjes.

“Kjo dërgon një sinjal të fortë se Gjermania është serioze për sigurinë e saj, sigurinë e Ukrainës dhe sigurinë evropiane”, tha ajo, duke shtuar se reformimi kushtetues i “frenimit të borxhit” do të mundësojë mbështetje më të fortë ushtarake për Ukrainën.

“Ne do të ofrojmë një shtesë prej 3 miliardë eurosh për Ukrainën në vitin 2025. Kjo do ta sjellë mbështetjen totale ushtarake të Gjermanisë për Ukrainën këtë vit në 7 miliardë euro, që përputhet me angazhimin tonë nga viti i kaluar”, tha Baerbock.

Javën e kaluar, Kristian Demokratët e Gjermanisë, së bashku me partnerin e tyre të mundshëm të koalicionit, Socialdemokratët, arritën një marrëveshje me partinë e të Gjelbërve për reformën kushtetuese. Ndryshimet do të lejojnë huamarrjen e qindra miliarda eurove për investime në infrastrukturë dhe krijimin e një fondi të posaçëm për prokurimin e mbrojtjes.

Dhoma e ulët e parlamentit gjerman, Bundestag, pritet të votojë mbi ndryshimet të martën. Pas miratimit, legjislacioni do të kërkojë një shumicë prej dy të tretave të votave në Bundesrat, dhoma e lartë e parlamentit gjerman.