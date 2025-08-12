Bandat kriminele në Gaza po ndihmojnë planin izraelit për spastrimin etnik

Yasser Abu Shabab, anëtar i fisit beduin Tarabin në Gaza, i arratisur nga burgu rreth 7 tetorit, është shfaqur si udhëheqës i një milicie të mbështetur nga Izraeli në jug të Gazës. Ai drejton grupin “Forcat Popullore” me rreth 100 anëtarë.
Abu Shabab akuzohet se, nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite, udhëheq banda që grabisin pjesën më të madhe të ushqimit dhe ndihmave që hyjnë në Gaza. Analistët thonë se aktivitetet e tij po ndihmojnë në një plan më të gjerë të Izraelit për spastrimin etnik të territorit, i cili është intensifikuar këtë vit. /mesazhi