Bangladesh: Mijëra mbeten të pastrehë nga zjarri në një lagje barakash në Dhaka

Një zjarr i madh ka shkatërruar ose dëmtuar rreth 1,500 baraka në zonën e varfër Korail në kryeqytetin Dhaka, duke lënë mijëra njerëz të pastrehë, thanë autoritetet të mërkurën.
Zjarri nisi të martën në mbrëmje dhe u deshën 16 orë për ta fikur, ndërsa, fatmirësisht, nuk u raportuan viktima.
Korail është një nga lagjet më të mëdha të barakave në Dhaka, ku jetojnë rreth 60,000 familje, shumë prej tyre refugjatë të klimës. Zjarri u përhap shpejt për shkak të ndërtesave të dobëta dhe rrugicave të ngushta që vështirësuan ndërhyrjen e zjarrfikësve.
Banorët që humbën shtëpitë e tyre kërkonin të mërkurën sende të vlefshme mes rrënojave.
Dhaka, një qytet me mbi 10 milionë banorë, ka qindra zona të tilla të improvizuara, ku njerëzit nga fshatrat migrojnë për shkak të varfërisë dhe fatkeqësive të shkaktuara nga klima. /mesazhi