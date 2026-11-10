Bangladesh, të paktën 63 nxënës shtrohen në spital pas një zjarri në një shkollë fetare

Të paktën 63 nxënës janë shtruar në spital pasi një zjarr shpërtheu sot herët në një shkollë fetare islame në distriktin Narayanganj, në Bangladeshin qendror, tha për Anadolu një zyrtar i shërbimit zjarrfikës.
“Zjarri shpërtheu në katin e dytë të një ndërtese pesëkatëshe në Narayanganj, rreth 16 kilometra në juglindje të kryeqytetit Dhaka”, tha Abdullah Al Arefin, zëvendësdrejtor i Shërbimit Zjarrfikës dhe Mbrojtjes Civile të Narayanganj-it.
Katër njësi zjarrfikëse u dërguan në vendngjarje dhe arritën ta vendosin zjarrin nën kontroll, tha ai duke shtuar se shumica e nxënësve shpëtuan pa djegie, ndonëse disa prej tyre pësuan probleme nga thithja e tymit.
Zjarri filloi në bibliotekë dhe në zyrat e Medresesë “Jamiatul Ashrafia”, e cila ka rreth 1.300 nxënës, shumica e të cilëve jetojnë në konviktin e shkollës. Të 63 nxënësit e prekur u dërguan në Institutin Kombëtar të Djegieve dhe Kirurgjisë Plastike në Dhaka.
Katër prej tyre u shtruan në njësinë e kujdesit intensiv në gjendje kritike, përfshirë një që është vendosur në aparatura për mbështetjen e jetës, deklaroi për gazetën vendase “The Daily Star” kirurgu Sultan Mahmud Sikdar.
Ai theksoi se asnjë nga nxënësit nuk ka pësuar djegie, por të gjithë shfaqin probleme të frymëmarrjes, të cilat besohet se janë shkaktuar nga thithja e tymit. Një vlerësim paraprak nga Shërbimi Zjarrfikës sugjeron se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një qark i shkurtër elektrik.