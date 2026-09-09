Bangladesh, vdekjet e fëmijëve të lidhura me fruthin kalojnë mbi një mijë

Më shumë se 1.000 fëmijë kanë vdekur nga fruthi dhe simptoma të ngjashme me fruthin në Bangladesh, ndërsa vendi po përpiqet të përmbajë shpërthimin e tij më të keq në histori, thanë autoritetet shëndetësore të mërkurën, raporton Anadolu.
Tre fëmijë të tjerë vdiqën në 24-orët e fundit, ndërsa u regjistruan më shumë se 1.100 infeksione të reja të dyshuara, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore (DSHSH).
Përhapja tashmë ka infektuar më shumë se 186.000 njerëz, përfshirë raste të dyshuara dhe të konfirmuara nga laboratori, ndërsa më shumë se 146.000 pacientë janë shtruar në spital që nga marsi.
“Pacientët po vërshojnë dhe është shumë e vështirë të akomodohen të gjithë,” tha për Anadolu Dr. Nanda Dulal Saha, drejtor në detyrë i Spitalit të Kolegjit Mjekësor Shaheed Suhrawardy të Dhakës.
Zyrtarët shëndetësorë dhe ekspertët e kanë lidhur shpërthimin me ndërprerjet në imunizimin rutinë në 2024 dhe 2025 që lanë një numër të madh fëmijësh të pambrojtur.
Ministri i Shëndetësisë Sardar Md. Sakhawat Husain i tha parlamentit këtë javë se ndryshimet në prokurimin e vaksinave kontribuan në mungesa, ndërsa një program vaksinimi i shtyrë në 2024 dhe anulimi i një fushate mbarëkombëtare kundër fruthit në 2025 zgjeruan boshllëqet e imunitetit.
Afsana Khanam, djali 11-muajsh i së cilës u infektua me fruthin, tha se ajo u refuzua nga dy spitale para se të gjente një shtrat.
Djali i saj kishte humbur vaksinimin për shkak të një sëmundjeje dhe kur familja më vonë u përpoq ta vaksinonte, “vaksina nuk ishte e disponueshme”, tha ajo për Anadolu.
Mohammad Masum, djali 8-muajsh i të cilit zhvilloi simptoma të ngjashme me fruthin, përshkroi një provë të ngjashme.
“Ne thjesht po lëvizim nga një spital në tjetrin”, tha ai për Anadolu.
Epidemiologu Mahmudur Rahman tha se Bangladeshi ka humbur objektivin e tij për eliminimin e fruthit për shkak të boshllëqeve të vaksinimit, duke e quajtur shkallën e vdekjeve të fëmijëve të paprecedentë.
Mbyllja e këtyre boshllëqeve, zgjerimi i mbulimit të vaksinimit dhe forcimi i ndërgjegjësimit publik tani janë kritike për frenimin e shpërthimit, shtoi ai.
Bangladeshi aktualisht po përjeton shpërthimin më të madh të fruthit në botë nga rastet e raportuara, sipas Qendrave të SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.