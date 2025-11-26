Bangladesh, zjarri masiv shkatërron 1.500 shtëpi në lagjen e varfër Korail në Dhaka

Një zjarr masiv ka shkatërruar lagjen më të madhe në Dhaka, duke shkatërruar rreth 1.500 shtëpi dhe duke lënë mijëra banorë pa strehë, sipas zyrtarëve të shërbimit zjarrfikës të Bangladeshit, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu të martën në mbrëmje në lagjen e varfër Korail, e cila kufizohet me lagjet luksoze Gulshan dhe Banani të kryeqytetit të Bangladeshit. Nëntëmbëdhjetë njësi zjarrfikëse e vunë zjarrin nën kontroll pas pesë orësh dhe zyrtarët thanë se flakët u shuan plotësisht deri të mërkurën në mëngjes. Nuk u raportuan viktima.
Rrugët e bllokuara të hyrjes dhe materialet e ndërtimit shumë të ndezshme ndikuan në përhapjen e shpejtë të zjarrit, u tha gazetarëve në vendngjarje drejtori i Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Mbrojtjes Civile, Nënkolonel Mohammad Tajul Islam Chowdhury.
Korail, shtëpia e rreth 10 mijë shtëpive në një sipërfaqe prej rreth 90 hektarësh, është përballur me zjarre të shumta vitet e fundit, duke përfshirë zjarre të mëdha në shkurt, mars dhe dhjetor të vitit të kaluar.