Banorët e Gazës detyrohen të varrosin të afërmit në fusha bujqësore për shkak të mungesës së varrezave

Pas armëpushimit të arritur midis Izraelit dhe Hamasit, banorët e Gazës po përballen me sfida të mëdha në varrosjen e të afërmve të vrarë gjatë gjenocidit izraelit, me varreza të mbingarkuara dhe hapësirë të pakët, shumë familje janë drejtuar për të varrosur të dashurit e tyre në tokë bujqësore, raporton Anadolu.
Sipas zyrës për media të qeverisë në Gaza, 40 varreza u shkatërruan dhe mbi 2.450 trupa u vodhën nga vendet e varrimit nga ushtria izraelite.
Ministria e Fondacioneve të Gazës raportoi se më shumë se gjysma e 60 varrezave të territorit të rrethuar janë goditur nga sulmet izraelite, me 14 të shkatërruara plotësisht dhe 18 të dëmtuara pjesërisht, duke i lënë familjet palestineze pothuajse pa mundësi për varrime të duhura.
Marrëveshja e armëpushimit në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit u arrit javën e kaluar, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer atë praktikisht në të pabanueshme.