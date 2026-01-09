Bashkëpronari i barit në Crans-Montana merret në paraburgim për zjarrin që vrau 40 persona

Bashkëpronari i barit zviceran në Crans-Montana, ku 40 persona humbën jetën nga zjarri në natën e Vitit të Ri, është marrë në paraburgim, transmeton Anadolu.
Duke cituar prokurorë, gazeta ’24 heures’ tha se Jacques Moretti, bashkëpronar i barit ‘Le Constellation’, ndodhet në paraburgim për shkak të rrezikut të mundshëm të arratisjes.
Kjo ndodh disa ditë pasi u bë e ditur se bari në resortin e skive në Crans-Montana nuk i ishte nënshtruar inspektimit vjetor për pesë vitet e fundit.
Ngjarja tragjike e zjarrit gjithashtu la të plagosur të paktën 116 persona.
Duke folur për gazetarët më herët këtë javë, kreu i bashkisë Crans-Montana, Nicolas Feraud, tha se të gjitha qirinjtë me shkëndija, që thuhet se sollën në ndezjen e zjarrit, janë ndaluar brenda lokaleve.
Javën e kaluar, hetuesit thanë se besojnë se qirinjtë me shkëndija të vendosur në shishet e shampanjës ndezën zjarrin fatal në resortin zviceran të skive, pasi u afruan shumë pranë tavanit të barit.