BE-ja bën thirrje për më shumë asete detare për të mbrojtur anijet tregtare në Detin e Kuq

Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, u kërkoi vendeve anëtare të vendosin anije shtesë detare për të ndihmuar në mbrojtjen e anijeve tregtare në Detin e Kuq, transmeton Anadolu.
Vendet e BE-së kanë kryer patrulla në Detin e Kuq që nga viti 2024 nën Operacionin Aspides, ndërsa kërcënimet në rritje nga grupi Huthi i Jemenit vazhdojnë të pengojnë transportin përmes ngushticës Bab el-Mandeb.
“Operacioni ka nevojë për më shumë mjete detare dhe më shumë mjete ajrore për të trajtuar nivelin e rritur të kërcënimeve në rajon”, u tha Kallas gazetarëve në New York pas një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së të mbajtur në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
“Deti i Zi, Ngushtica e Hormuzit dhe Ngushtica e Bab el-Mandeb janë tre pika strategjike kritike detare, ndërprerja e të cilave shtrihet shumë përtej rajonit,” tha ajo.
Operacioni aktualisht mbështetet kryesisht në tre anije nga Italia dhe Greqia, me shtetet e tjera anëtare të BE-së që ofrojnë mbështetje të rastësishme, sipas Bloomberg. Megjithatë, deri më tani, vendet e BE-së kanë treguar pak interes për rritjen e numrit të anijeve të përfshira ose ndryshimin e objektivave të misionit.
“Kur Aspides u vendos në vend, treguesi ishte se i duheshin të paktën 10 anije,” tha Kallas duke shtuar se “Situata, mendoj, është edhe më e rëndë tani”.