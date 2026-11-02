BE-ja dënon “fuqishëm” përshkallëzimin nga ana e Huthive në Jemen dhe sulmet ndaj Arabisë Saudite

Bashkimi Evropian(BE) të hënën dënoi “fuqishëm” përshkallëzimin e situatës nga ana e Huthive në Jemen dhe sulmet ndaj Arabisë Saudite, veçanërisht ato që synojnë civilët dhe infrastrukturën civile, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar nga zyra e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, blloku shprehu solidaritet me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit dhe Arabinë Saudite.
Deklarata gjithashtu bëri thirrje për një ndërprerje të menjëhershme të të gjitha “veprimeve ushtarake” të Huthive.
“Ne u bëjmë thirrje të gjithë aktorëve, përfshirë Iranin, të ndërpresin çdo mbështetje ushtarake për Huthitë, në shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara”, thuhet në deklaratë.
BE-ja riafirmoi angazhimin e saj ndaj unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të Jemenit, duke u zotuar të rrisë mbështetjen për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të vendit.
Blloku tha se ndihma e tij do të përqendrohet veçanërisht në avancimin e reformave dhe adresimin e situatës së përkeqësuar ekonomike, humanitare dhe të të drejtave të njeriut në Jemen.
– BE-ja: “Nuk ka zgjidhje ushtarake” për konfliktin e Jemenit
Blloku theksoi nevojën për një zgjidhje politike të konfliktit dhe përsëriti mbështetjen e tij për përpjekjet ndërkombëtare të ndërmjetësimit.
“BE-ja përsërit se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake për konfliktin në Jemen dhe riafirmon mbështetjen e saj të plotë për të Dërguarin Special të OKB-së dhe për përpjekjet e paqes të udhëhequra nga OKB-ja në Jemen”, thuhet në deklaratë.
Blloku paralajmëroi gjithashtu se përshkallëzimi i fundit dhe kufizimet në aksesin në mallra thelbësore po e përkeqësojnë krizën humanitare të Jemenit.
Më shumë se 22 milionë njerëz kanë nevojë për ndihmë humanitare, sipas deklaratës.
Që nga 5 tetori, forcat qeveritare jemenase kanë vazhduar Operacionin “Agimi i Jemenit”, për të cilin Kryetari i Këshillit të Udhëheqjes Presidenciale, Rashad al-Alimi, tha se synon të rivendosë institucionet shtetërore dhe të rimarrë kontrollin e kryeqytetit, Sanaa, nga rebelët Huthi.
Luftimet midis forcave qeveritare dhe rebelëve Huthi u intensifikuan në korrik, duke vrarë ose plagosur mijëra njerëz dhe duke zhvendosur më shumë se 250.000 të tjerë, sipas raporteve të OKB-së.
Përshkallëzimi i dha fund një periudhe qetësie relative që mbizotëronte që nga prilli i vitit 2022, duke e përkeqësuar më tej krizën humanitare të vendit.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që kur Huthitë morën nën kontroll Sanaan dhe disa provinca të tjera në shtator të vitit 2014.
Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në mars të vitit 2015 në mbështetje të qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht.
Aktualisht, rebelët Huthi kontrollojnë pjesën më të madhe të provincave veriore dhe perëndimore, përfshirë Sanaan, Saadan, Amranin, Dhamarin dhe Al-Hudaydah-n.
Forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kontrollojnë Adenin, si dhe shumicën e provincave jugore dhe lindore.