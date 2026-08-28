BE-ja dhe 14 vende dënojnë sekuestrimin nga Izraeli të një objekti të UNRWA-së në Kudsin Lindor të pushtuar

Bashkimi Evropian (BE) dhe 14 vende kanë dënuar sekuestrimin nga Izraeli të një objekti të administruar nga UNRWA-ja në Kudsin Lindor të pushtuar, duke riafirmuar mbështetjen për agjencinë e OKB-së të ngarkuar me ofrimin e ndihmës për refugjatët palestinezë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga Konsullata e Përgjithshme e Belgjikës në Kuds, Belgjika, Brazili, Kanadaja, Danimarka, BE-ja, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia, Japonia, Holanda, Norvegjia, Spanja, Zvicra dhe Mbretëria e Bashkuar dënuan fuqishëm “hyrjen e paligjshme” të forcave izraelite në Qendrën e Trajnimit Qalandia të UNRWA-së të martën dhe sekuestrimin e objekteve të UNRWA-së në Kudsin Lindor.
Vendet, të gjitha anëtare të Komisionit Këshillimor të UNRWA-së, theksuan se objektet e OKB-së mbrohen sipas së drejtës ndërkombëtare përmes Konventës për Privilegjet dhe Imunitetet e Kombeve të Bashkuara dhe për këtë arsye duhet të respektohen.
Ato kërkuan “përmbushjen e menjëhershme dhe të plotë” nga Izraeli të direktivave të OKB-së që i mundësojnë UNRWA-së të kryejë aktivitetet e saj të mandatuara pa ndërhyrje.
Nënshkruesit i bënë gjithashtu thirrje Izraelit “të respektojë detyrimet e tij dhe të ndalojë pa vonesë të gjitha pengesat ndaj aktiviteteve dhe operacioneve të UNRWA-së”.
Të martën, forcat izraelite dëbuan stafin e UNRWA-së nga qendra, sekuestruan objektin dhe ngritën flamurin izraelit në oborrin e saj.
Personeli ushtarak izraelit u dislokua në rrugët e kampit të refugjatëve Qalandia dhe në lagjen e afërt Kafr Aqab, ku kreu bastisje dhe kontrolle dhe mori në pyetje palestinezë.
Veprimet kanë shkaktuar kritika të gjera ndërkombëtare.
Qendra Qalandia përfshin objekte arsimore, profesionale dhe shëndetësore, punëtori trajnimi, klasa, konvikte dhe ndërtesa administrative.
E themeluar në vitin 1952 si qendra e parë e UNRWA-së në Palestinë, objekti u shërben rreth 270 studentëve në 16 specializime profesionale, ndërsa çdo vit nga qendra diplomohen midis 250 dhe 300 studentë.
Që nga viti 1967, Izraeli ka pushtuar Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, në kundërshtim me rezolutat e OKB-së.
Zhvillimet e fundit vijnë mes presionit të shtuar izraelit ndaj UNRWA-së, pasi Knesseti (parlamenti i Izraelit) miratoi në vitin 2024 legjislacionin që kufizon operacionet e agjencisë, përfshirë ndalimin e aktiviteteve të saj brenda Izraelit.
Legjislacioni i diskutueshëm hyri në fuqi në fillim të vitit të kaluar.
Tetorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë riafirmoi detyrimin e Izraelit për të respektuar paprekshmërinë e objekteve të OKB-së. përfshirë ato të administruara nga UNRWA-ja, si dhe për të mos ndërhyrë në operacionet e agjencisë.
Një muaj më vonë, pavarësisht presionit izraelit, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së rinovoi mandatin e UNRWA-së për tre vjet, duke i mundësuar agjencisë të vazhdojë punën e saj deri në qershor të vitit 2029.