BE-ja i kërkon Izraelit të ndalojë menjëherë projektin e vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor

Bashkimi Evropian i bëri thirrje të premten Izraelit që të ndalë menjëherë projektin e vendbanimeve kolone E1 në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke paralajmëruar se hapat e fundit për avancimin e zgjerimit të vendbanimeve kolone përbëjnë kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësi i Komisionit Evropian, Anouar El-Anouni, tha se publikimi i afatit të tenderit për 3.401 njësi banimi në kuadër të planit E1, së bashku me përparimin e punimeve për ndërtimin e të ashtuquajturës “Rruga e Sovranitetit”, përbën një “provokim serioz”.
Blloku shprehu gjithashtu shqetësim për planet e vendbanimeve kolone në Atarot dhe Nahalat Shimon në Kudsin Lindor.
El-Anouni tha se politika izraelite e vendbanimeve kolone paraqet “pengesë për paqen, mbart rrezikun e destabilizimit të mëtejshëm në Bregun Perëndimor, zhvendosjen e mijëra palestinezëve, fragmentimin e Bregut Perëndimor dhe nxit veprime të mëtejshme nga kolonët e dhunshëm”.
Ai shtoi se zgjerimi i vazhdueshëm minon më tej realizueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete, me Kudsin si kryeqytet të ardhshëm të të dyja shteteve.
“BE-ja i bën thirrje Qeverisë së Izraelit që të tërheqë menjëherë pas zgjerimin e vendbanimeve kolone, të cilat janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, pas muajsh përshpejtimi dhe intensifikimi të miratimeve të planeve të reja të vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor”, tha ai.
Blloku i bëri gjithashtu thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe të sigurojë mbrojtjen e popullsisë palestineze që jeton në territoret e pushtuara.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Qipros Greke, Konstantinos Kombos, tha në një postim në platformën sociale amerikane X se sot zhvilloi bisedë telefonike, së bashku me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Saar, duke theksuar “rëndësinë e diplomacisë në uljen e tensioneve dhe nevojën për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal”.