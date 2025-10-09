BE-ja mirëpret marrëveshjen Izrael-Hamas për fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, përshëndeti të enjten marrëveshjen midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas mbi fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza si një “përparim të rëndësishëm”, transmeton Anadolu.

“Ky është një arritje e madhe diplomatike dhe një shans i vërtetë për t’i dhënë fund një lufte shkatërruese dhe për të liruar të gjithë pengjet”, tha ajo përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X

Kallas shtoi se BE-ja “do të bëjë çmos për të mbështetur zbatimin e saj”.

Komentet e saj erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin nënshkruar fazën e parë të një marrëveshjeje të propozuar nga SHBA-ja për Gazën.

Plani 20-pikësh, i njoftuar për herë të parë më 29 shtator, përfshin lirimin e të gjithë pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 67.200 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Bombardimet e pamëshirshme e kanë lënë Gazën kryesisht të pabanueshme, duke çuar në uri dhe sëmundje të përhapura.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI