BE-ja mirëpret marrëveshjen Izrael-Hamas për fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, përshëndeti të enjten marrëveshjen midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas mbi fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza si një “përparim të rëndësishëm”, transmeton Anadolu.
“Ky është një arritje e madhe diplomatike dhe një shans i vërtetë për t’i dhënë fund një lufte shkatërruese dhe për të liruar të gjithë pengjet”, tha ajo përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X
Kallas shtoi se BE-ja “do të bëjë çmos për të mbështetur zbatimin e saj”.
Komentet e saj erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin nënshkruar fazën e parë të një marrëveshjeje të propozuar nga SHBA-ja për Gazën.
Plani 20-pikësh, i njoftuar për herë të parë më 29 shtator, përfshin lirimin e të gjithë pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 67.200 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Bombardimet e pamëshirshme e kanë lënë Gazën kryesisht të pabanueshme, duke çuar në uri dhe sëmundje të përhapura.