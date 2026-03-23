BE-ja mirëpret pauzën 5-ditore të Trumpit mbi sulmet ndaj energjisë së Iranit

Bashkimi Evropian (BE) mirëpriti vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të pezulluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit për pesë ditë, duke përshëndetur çdo shprehje të përmbajtjes, raporton Anadolu.
Në një konferencë për media të Komisionit Evropian, zëdhënësi i Komisionit, Anouar El Anouni tha se blloku mbështet të gjitha përpjekjet për të ulur tensionet në Lindjen e Mesme.
“Do të kujtoj atë që kanë thënë udhëheqësit tanë, një thirrje e qartë për zbutje të tensioneve dhe përmbajtje maksimale. Prandaj, çdo shprehje e përmbajtjes është e mirëpritur”, tha ai për gazetarët.
El Anouni shtoi se BE-ja vazhdon të jetë aktivisht e angazhuar diplomatikisht me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm, duke theksuar kontaktet e vazhdueshme me aktorët kryesorë, përfshirë Iranin dhe vendet e Gjirit.
Ai nënvizoi se diplomati më i lartë i BE-së, kreu i politikës së jashtme Kaja Kallas, ka qenë në “kontakt të vazhdueshëm” me homologët e saj në rajon, përfshirë Turqinë, Katarin dhe Iranin si pjesë e përpjekjeve për të përmbajtur krizën dhe promovuar dialogun.
Trump sot tha se kishte urdhëruar shtyrjen për pesë ditë të të gjitha sulmeve ndaj centraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane, duke cituar bisedime “shumë të mira dhe produktive” me Teheranin gjatë fundjavës.
Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit nisën më 28 shkurt ndërsa Teherani është hakmarrë me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asetet ushtarake amerikane.