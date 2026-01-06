BE-ja nuk do ta njohë presidenten e përkohshme të Venezuelës, Rodriguez, por angazhimi do të vazhdojë

Bashkimi Evropian (BE) nuk do ta njohë Presidenten e përkohshme të sapo betuar të Venezuelës, Delcy Rodriguez, por do të vazhdojë angazhimin e synuar me autoritetet e vendit, tha të martën një zëdhënëse e Komisionit të BE-së, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp, Anitta Hipper përsëriti qëndrimin e hershëm të BE-së se autoritetet e Venezuelës “nxjerrin mandatin e tyre nga një proces zgjedhor që nuk arriti të respektojë vullnetin e popullit për ndryshime demokratike”.
Hipper theksoi se BE-ja mbështet një dialog gjithëpërfshirës që çon në një tranzicion demokratik në Venezuelë, duke përfshirë të gjithë aktorët e përkushtuar ndaj demokracisë, përfshirë “udhëheqësit e opozitës të zgjedhur në mënyrë demokratike”.
“Ne nuk e kemi njohur legjitimitetin e Presidentit (të kapur) (Nicolas) Maduro, dhe e njëjta gjë vlen edhe për Delcy Rodriguez si të tillë, por ne do të mbajmë angazhimin e synuar gjatë gjithë kohës me autoritetet e Venezuelës për të mbrojtur interesat tona dhe për të mbështetur parimet tona” shtoi ajo.
Komentet erdhën mes trazirave politike në Venezuelë pas emërimit të Rodriguez dhe një operacioni ushtarak amerikan që kapi Presidentin Maduro.
Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, aktualisht mbahen në SHBA, duke u përballur me akuza federale në lidhje me trafikimin e drogës dhe bashkëpunimin e dyshuar me grupe të përcaktuara si terroriste.
– Grenlanda
Hipper gjithashtu trajtoi shqetësimet e sigurisë në Arktik, duke nënvizuar se “integriteti dhe sovraniteti territorial janë parime themelore të së drejtës ndërkombëtare”.
“Këto janë parime që janë kyçe, jo vetëm në sytë e Bashkimit Evropian, por në sytë e kombeve të të gjithë botës. Ne do të donim të provonim solidaritetin tonë të palëkundur me Danimarkën dhe popullin e Grenlandës”, shtoi ajo.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur vazhdimisht dëshirën e tij për të marrë kontrollin e Grenlandës, një territor vetëqeverisës brenda Danimarkës, dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e ta bëjë këtë me forcë ushtarake.
Një ditë pas operacionit ushtarak amerikan në Venezuelë që kapi Maduron, Trump të dielën përsëriti thirrjet e tij për një pushtim amerikan të Grenlandës për hir të interesave të sigurisë së SHBA-së.
Disa vende evropiane si dhe BE-ja, shprehën mbështetje të fortë për Danimarkën dhe Grenlandën të hënën, duke hedhur poshtë çdo sugjerim se e ardhmja e ishullit mund të vendoset nga fuqitë e jashtme dhe duke theksuar respektin për sovranitetin dhe integritetin territorial.
Kur u pyet për mungesën e institucioneve të BE-së në deklaratën e përbashkët të kohëve të fundit mbi Grenlandën të publikuar nga udhëheqësit e gjashtë shteteve anëtare dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, zëdhënësja vuri në dukje se BE-ja zakonisht nuk komenton deklaratat menjëherë pas publikimit të tyre, por riafirmoi se qëndrimi i saj mbi parimet kryesore “mbetet i qartë”.
Hipper theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me aleatët për të garantuar sigurinë në të gjithë rajonin e Arktikut, duke e përshkruar bashkëpunimin me bllokun si “thelbësor” në ruajtjen e stabilitetit dhe mbështetjes në zonë.