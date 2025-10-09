BE-ja nxit strategjinë e re të inteligjencës artificiale për të zvogëluar varësinë teknologjike nga SHBA-ja dhe Kina

Brukseli ka thënë se BE-ja duhet të promovojë platformat vendase të inteligjencës artificiale dhe të zvogëlojë varësinë e saj nga ofruesit e huaj, ndërsa përgatitet të hartojë një plan të ri për të konkurruar kundër SHBA-së dhe Kinës në garën globale për teknologjinë revolucionare.
Sipas një projekt-propozimi të parë nga Financial Times, strategjia e re e Komisionit Evropian “Zbato IA-në” do të promovojë mjetet e IA-së të prodhuara në Evropë për të ofruar siguri dhe qëndrueshmëri, duke rritur njëkohësisht konkurrueshmërinë industriale të bllokut.
Strategjia thekson nevojën për të përmirësuar përdorimin e IA-së në sektorë duke përfshirë kujdesin shëndetësor, mbrojtjen dhe prodhimin.
Komisioni synon të “forcojë sovranitetin e IA-së të BE-së” duke përshpejtuar zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive të inteligjencës artificiale të prodhuara në shtëpi, duke përfshirë politikat për të “përshpejtuar miratimin e zgjidhjeve evropiane të IA-së gjeneruese të shkallëzueshme dhe të përsëritshme në administratat publike”, thuhet në draft.
Strategjia, e cila mund të ndryshojë përpara se të bëhet publike, do të prezantohet nga shefja e teknologjisë së BE-së, Henna Virkkunen, të martën.
Ai paralajmëron për “varësi të jashtme të sistemit të inteligjencës artificiale” – infrastrukturën dhe softuerin e nevojshëm për të ndërtuar, trajnuar dhe menaxhuar aplikacionet e inteligjencës artificiale – të cilat thotë se “mund të përdoren si armë” si nga “aktorët shtetërorë ashtu edhe nga ata jo-shtetërorë”, duke paraqitur një rrezik për zinxhirët e furnizimit.
Shqetësime të tilla janë rritur që nga rikthimi i Donald Trump në presidencën e SHBA-së, gjë që ka shkaktuar shqetësime të përhapura në lidhje me varësinë e bllokut nga teknologjia amerikane dhe thirrjet për pavarësi digjitale në Evropë.
Ndërkohë, Kina po sfidon SHBA-në si një lider global në zhvillimin e inteligjencës artificiale, duke nxitur frikën se Evropa mund të ketë pak ndikim mbi përdorimin e ardhshëm të teknologjisë.
Në vitet e fundit, Evropa është bërë shtëpia e një numri kompanish premtuese të inteligjencës artificiale, nga prodhuesi francez i modeleve Mistral te grupi gjerman i teknologjisë së mbrojtjes Helsing.
Por BE-ja ende mbështetet te SHBA-ja dhe Azia për pjesën më të madhe të softuerëve, pajisjeve dhe mineraleve kritike të nevojshme për të zhvilluar inteligjencën artificiale.
Sipas draftit, administratat publike kanë një rol qendror për të luajtur për të “ndihmuar startup-et e inteligjencës artificiale të rriten përmes kërkesës në rritje për zgjidhje të inteligjencës artificiale me burim të hapur të prodhuara në Evropë”.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha në një aktivitet të premten se blloku dëshiron të “përshpejtojë miratimin e inteligjencës artificiale në të gjithë sektorin” nëpërmjet strategjisë “Zbato inteligjencën artificiale” në mënyrë që të sigurojë që Evropa të mos humbasë teknologjinë e re.
Brukseli dëshiron ta pozicionojë inteligjencën artificiale jo thjesht si një mjet produktiviteti, por si një “aset strategjik” që duhet të integrohet ngushtësisht në sistemet institucionale, industriale dhe të sigurisë të BE-së.
Për të zbatuar veprimet në strategji, të tilla si mbështetja e adoptimit të inteligjencës artificiale në prodhim dhe sektorin e shëndetësisë, komisioni po mobilizon 1 miliard euro nga programet ekzistuese të financimit.
Blloku gjithashtu dëshiron t’i japë përparësi zbatimit të mjeteve evropiane të mundësuara nga inteligjenca artificiale në mbrojtje, pasi kryeqytetet evropiane rrisin me shpejtësi shpenzimet e tyre të mbrojtjes në përgjigje të kërcënimit nga Rusia dhe frikës së shkëputjes së SHBA-së nga siguria evropiane nën Trump.
Brukseli planifikon të “përshpejtojë zhvillimin dhe vendosjen e kapaciteteve evropiane të komandës dhe kontrollit (C2) të mundësuara nga inteligjenca artificiale”.
Sistemet C2, të cilat përdoren për të udhëzuar trupat dhe për të menaxhuar operacionet e betejës, janë një nga të ashtuquajturit mundësues kritikë që ushtritë evropiane aktualisht mbështeten shumë te SHBA-të për t’i ofruar përmes NATO-s.
Komisioni gjithashtu dëshiron të “mbështesë zhvillimin e modeleve të kufijve sovranë” për teknologjinë e mbrojtjes hapësinore.