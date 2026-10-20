BE-ja po bëhet gati të kufizojë numrin e automjeteve hibride nga Kina që mund të hyjnë në tregun e saj

Që kur Bashkimi Evropian vendosi tarifa ndaj automjeteve elektrike kineze, prodhuesit e prekur të makinave e zhvendosën fokusin te modelet hibride, duke i eksportuar ato në masë drejt BE-së.
Tani, BE-ja po ndërmerr masa kundër këtyre hibrideve, duke njoftuar një kuotë të rreptë për të mbrojtur markat vendase të makinave dhe për të reduktuar deficitin tregtar me Kinën.
Sipas marrëveshjes së re, e cila ende duhet të miratohet nga shtetet anëtare, numri i hibrideve nga Kina që hyjnë në tregun evropian do të përgjysmohet (ose më shumë) gjatë katër viteve të ardhshme, shkruajnë mediat e huaja.
Edhe pse disa detaje kyçe mbeten ende të pakonfirmuara, Bloomberg raporton se kuota do të caktohet në 350,000 automjete hibride për vitin 2027 dhe më pas do të rritet me 6% çdo vit.
Për krahasim, këtë vit pritet të kenë hyrë në BE deri në 800,000 automjete hibride kineze.
Megjithatë, Financial Times raporton se vitin e ardhshëm, kuota do të kufizohet në një shifër midis 500,000 dhe 700,000 automjetesh.
Pa vendosjen e një kuote, markat kineze ishin në rrugën e duhur për të zënë shpejt pjesën më të madhe të tregut të automjeteve hibride dhe atyre hibride “plug-in” të shitura në rajon.
Në gjysmën e parë të këtij viti, 25% e të gjitha automjeteve hibride “plug-in” të shitura në Evropë vinin nga Kina, një rritje e ndjeshme krahasuar me vetëm 2% në vitin 2024.
Automjetet kineze përbënin gjithashtu 14% të shitjeve totale të hibrideve, shifër kjo që gjithashtu u rrit nga 2%.
Kina bie dakord të mos ndërmarrë masa hakmarrëse
Zyrtarët e BE-së dhe ata kinezë negociuan marrëveshjen në fund të javës së kaluar për të shmangur një konflikt më të gjerë tregtar.
Raportohet se Kina ka rënë dakord të mos ndërmarrë masa hakmarrëse ndaj importeve të BE-së si pasojë e kësaj marrëveshjeje.
Zyrtarët e BE-së besojnë se marrëveshja do të ndihmojë në uljen e deficitit tregtar me Kinën me një vlerë që varion nga 10 miliardë euro (11.2 miliardë dollarë) deri në 14 miliardë euro (15.6 miliardë dollarë).
Po aq e rëndësishme, ose ndoshta edhe më shumë, është se marrëveshja do të sjellë përfitime për prodhuesit evropianë të makinave.
Rritja e popullaritetit të automjeteve elektrike dhe hibrideve kineze ka krijuar kaos për disa marka, përfshirë Volkswagen, i cili planifikon të shkurtojë 100,000 vende pune në vitet e ardhshme për të provuar të rifitojë avantazhin e tij konkurrues.
Kompanitë kineze angazhohen për prodhim në Evropë
Duket se kompanitë kineze e kanë gjetur tashmë zgjidhjen për çështjen e kuotave.
Vitet e fundit, disa marka kanë krijuar baza prodhimi në të gjithë Evropën dhe duket se kuotat prekin vetëm automjetet hibride të eksportuara nga Kina, e jo ato të prodhuara nga markat kineze në tokën evropiane.
BYD ka ngritur tashmë një fabrikë në Hungari, ndërsa marka të tjera – përfshirë Dongfeng, Chery, Geely dhe Leapmotor – po punojnë gjithashtu për të prodhuar automjete në Evropë.