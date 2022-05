BE-ja premton 1 miliard euro shtesë për popullin sirian – VIDEO

“BE-ja do të vazhdojë bashkëpunimin me Turqinë për të siguruar ndihmën humanitare ndërkufitare për Sirinë”, ka thënë shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell

Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell premtoi sot një mbështetje shtesë prej 1 miliard euro (1.06 miliardë dollarë) për popullin sirian për këtë vit në konferencën e donatorëve për Sirinë, raporton Anadolu Agency (AA).

“Kam kënaqësinë të njoftoj një ndihmë shtesë prej 1 miliard euro për vitin kalendarik të 2022”, tha Borrell në fjalimin e tij të hapjes në konferencën e 6-të të Brukselit për të mbështetur të ardhmen e Sirisë.

Premtimi i ri sjell kontributin total të bllokut në 1.56 miliardë euro (1.65 miliardë dollarë).

“Edhe nëse Siria nuk është më në faqet e para, nevoja për ndihmë humanitare mbetet e madhe”, theksoi Borrell.

Ai theksoi se 92 për qind e popullit sirian që jeton në vendin e tyre përballet me varfëri dhe rreth 60 për qind e tyre përballen me pasiguri ushqimore “madje nuk e dinë se nga do të vijë vakti tjetër”.

Borrell tërhoqi vëmendjen për nevojat e rreth 7 milionë refugjatëve sirianë që jetojnë në Turqi, Liban, Jordani, Egjipt dhe Irak.

“Do të doja të shprehi mirënjohje për bujarinë e qëndrueshme të cilën e treguan qeveritë ndaj popullatës së refugjatëve, madje edhe integrimi dhe tensionet janë një barrë e rëndë”, tha ai.

Ai më tej nënvizoi se mbijetesa e miliona njerëzve në Siri varet nga ndihma e vazhdueshme ndërkufitare nga Turqia.

“BE-ja do të bashkëpunojë me Ankaranë dhe të tjerët për të rinovuar zgjidhjet jetike ndërkufitare që sigurojnë ofrimin e ndihmës humanitare”, vuri në dukje Borrell.

Në konferencën e donatorëve, e cila mbahet të hënën dhe të martën, marrin pjesë qeveritë, organizatat dhe agjencitë ndërkombëtare si dhe organizatat rajonale dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.

Vitin e kaluar, komuniteti ndërkombëtar premtoi gjithsej 5.3 milionë euro (aktualisht rreth 5.7 milionë dollarë) ndihmë për sirianët dhe vendet fqinje që strehojnë refugjatët.

Siria është zhytur në luftë civile që nga fillimi i vitit 2011 kur regjimi shtypi protestat pro-demokratike.

Sipas shifrave zyrtare të OKB-së, mbi 400 mijë njerëz humbën jetën në konflikt, por grupet e të drejtave të njeriut vlerësojnë se numri i të vdekurve është midis 500 mijë dhe 600 mijë.

Mbi 14 milionë sirianë u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre, duke u bërë refugjatë ose të zhvendosur brenda vendit, sipas BE-së.

Turqia është vendi i cili strehon numrin më të madh të refugjatëve sirianë duke ofruar mbrojtje ndërkombëtare për afro 4 milionë njerëz që u larguan nga vendi fqinj. /aa