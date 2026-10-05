BE-ja rrit aftësitë e dronëve dhe anti-dronëve me një financim prej 130 milionë eurosh

Komisioni Evropian njoftoi sot një financim shtesë prej 130 milionë eurosh për të forcuar aftësitë e shteteve anëtare të BE-së për dronë dhe anti-dronë dhe për të forcuar sigurinë në kufijtë e jashtëm të bllokut, transmeton Anadolu.
Financimi, i ofruar në kuadër të Instrumentit të Menaxhimit të Kufijve dhe Vizave (BMVI), është pjesë e përpjekjeve më të gjera të BE-së për të përmirësuar mbikëqyrjen e kufijve dhe për t’iu përgjigjur kërcënimeve të reja të sigurisë, sipas një deklarate.
Shpërndarja e re vjen përveç 250 milionë eurove të shpallura në dhjetor 2025 dhe 169 milionë eurove të tjera të vëna në dispozicion më parë këtë vit për dronë mbikëqyrës dhe pajisje të lidhura për Agjencinë Evropiane të Rojës Kufitare dhe Bregdetare, e njohur si Frontex dhe shtetet anëtare të BE-së.
Financimi i fundit e çon totalin e disponueshëm në kuadër të fondeve të BE-së për Punët e Brendshme për teknologjinë e mbikëqyrjes dhe anti-dronëve në më shumë se 500 milionë euro, sipas deklaratës.
Financimi do të mbështesë shtetet anëtare në forcimin e ndërgjegjësimit për situatën, mbrojtjen e kufijve të jashtëm të BE-së dhe adresimin e rreziqeve që lidhen me aktivitetin e paautorizuar ose armiqësor të dronëve.
Blloku tha se mbështetja shtesë është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të pajisur autoritetet kombëtare me teknologji moderne për të forcuar menaxhimin e kufijve dhe për të rritur sigurinë e brendshme.