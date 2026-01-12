BE-ja shqyrton mundësinë të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste

Vendet anëtare të Bashkimit Evropian po zhvillojnë diskutime konfidenciale nëse do ta shpallin apo jo Korpusin e Gardës Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste, tha sot zëdhënësi i Komisionit Evropian, Anouar El Anouni, transmeton Anadolu.
“Diskutimi midis vendeve anëtare ka qenë duke vazhduar sipas rregullave konfidenciale, sipas procedurës së përcaktuar. Unë nuk do të jem në gjendje të hyj në detaje”, u tha Anouar El Anouni gazetarëve në Bruksel, duke shtuar se çdo përcaktim i tillë do të kërkojë miratim unanim nga të gjitha vendet e BE-së.
Ai shtoi se Garda Revolucionare tashmë i nënshtrohet sanksioneve të gjera të BE-së sipas regjimeve të shumta, përfshirë ato që lidhen me armët e shkatërrimit në masë të Iranit, shkeljet e të drejtave të njeriut dhe mbështetjen për luftën e Rusisë në Ukrainë.
“Ne jemi të gatshëm të propozojmë sanksione të reja më të ashpra pas shtypjes së dhunshme të protestuesve. Ky është një vendim që vendet anëtare duhet ta marrin unanimisht në këshill”, tha ai.
Që nga fundi i dhjetorit, Irani është tronditur nga protestat që filluan në Pazarin e Madh të Teheranit më 28 dhjetor mes zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete në të gjithë vendin.
Duke iu përgjigjur pyetjeve lidhur me të ardhmen politike të Iranit, El Anouni tha: “Varet nga populli iranian se kush i përfaqëson ata. Ndryshimi i regjimit nuk është pjesë e politikave të BE-së. Brukseli do të vazhdojë të mbështesë shoqërinë civile iraniane përmes mjeteve diplomatike dhe ekonomike”.
Ai foli për zhvillimet që lidhen me Gazën, duke thënë se BE-ja është duke pritur njoftim të SHBA-së mbi krijimin e një Bordi ndërkombëtar të paqes.
El Anouni tha se emërimi i bordit dhe komitetit të tij ekzekutiv do të ishte “hap i rëndësishëm” drejt zbatimit të planit të paqes në Gaza. Ai tha se Bordi i paqes do të mbikëqyrë administratën kalimtare dhe një komitet teknik palestinez përgjegjës për shërbimet publike në Gaza.
“Këto janë detyra shumë të rëndësishme. BE-ja do të mbështesë punën drejt këtyre detyrave dhe do të kontribuojë në to”, shtoi ai.