BE-ja sinjalizon qëndrim më të ashpër ndaj Izraelit, planifikon sanksione dhe pezullimin e preferencave tregtare

Shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, shpalli sot një paketë masash që synojnë uljen e marrëdhënieve tregtare me Izraelin dhe sanksionimin e zyrtarëve të lartë për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Gaza, duke shënuar një kthesë të madhe në qasjen e unionit ndaj Tel Avivit, raporton Anadolu.
Kallas tha se të gjitha shtetet anëtare bien dakord se situata në Gaza është “e paqëndrueshme”, duke paralajmëruar gjithashtu se “zhvillimet e rrezikshme” në Bregun Perëndimor po kërcënojnë mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete.
Duke folur pas një mbledhjeje të Komisionit, Kallas kritikoi gjithashtu avancimin ushtarak të qeverisë izraelite në Qytetin e Gazës, duke e përshkruar atë si një përshkallëzim të ri që do të thellojë më tej krizën humanitare.
“Dua të jem shumë e qartë, qëllimi nuk është të ndëshkohet Izraeli. Qëllimi është të përmirësohet situata humanitare në Gaza”, tha ajo.
“Të gjitha shtetet anëtare bien dakord se situata në Gaza është e paqëndrueshme. Lufta duhet të marrë fund. Vuajtjet duhet të ndalen dhe të gjithë pengjet duhet të lirohen. Duhet të përdorim të gjitha mjetet që kemi drejt këtij qëllimi. Nuk duhet gjithashtu të humbasim nga sytë zhvillimet e rrezikshme në Bregun Perëndimor që e zvogëlojnë mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete”, shtoi ajo.
Maros Sefcovic, komisar për tregti dhe siguri ekonomike, tha se propozimi synon dispozitat kryesore të Marrëveshjes Euro-Mesdhetare, duke përfshirë lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimet, prokurimin publik, konkurrencën dhe pronësinë intelektuale.
“Në praktikë, kjo do të thotë se importet nga Izraeli në BE do të humbin qasjen preferenciale në tregun e BE-së dhe këto mallra do të taksohen me tarifat që zbatohen për çdo vend tjetër të tretë me të cilin BE-ja nuk ka marrëveshje të tregtisë së lirë,” tha ai në një konferencë shtypi në Bruksel.
Ai theksoi se BE-ja mbetet partneri më i madh tregtar i Izraelit, me vëllim tregtie prej 42,6 miliardë eurosh në vitin 2024, afro një e treta e totalit të Izraelit.
“Në këtë kontekst, pezullimi i pjesshëm është një përgjigje e kujdesshme ndaj një situate gjithnjë e më urgjente”, u shpreh ai.
Paketa përfshin gjithashtu sanksione ndaj Hamasit, ministrave ekstremistë të kabinetit izraelit dhe kolonëve të dhunshëm. Për miratimin e tyre duhet vendimi i Këshillit të BE-së.
– “Situata në Gaza dhe Bregun Perëndimor është e papranueshme”
Dubravka Suica, komisarja evropiane për Mesdheun, tha se Komisioni po pezullon gjithashtu mbështetjen bilaterale për qeverinë izraelite, duke përfshirë rreth 14 milionë euro të alokuara për vitet 2020-2024, me 4,3 milionë të kontraktuara dhe 9.4 milionë të pakontraktuara.
“Situata në Gaza dhe në Bregun Perëndimor është e papranueshme. Si Komision, ne vazhdojmë të avokojmë për një zgjidhje me dy shtete, një të bazuar në një Izrael të sigurt dhe një Autoritet Palestinez të qëndrueshëm”, tha ajo, duke shtuar se pezullimi i fondeve mund të hiqet nëse kushtet në terren përmirësohen.
Komisioni sqaroi se mbështetja për luftimin e antisemitizmit do të mbetet e paprekur, përfshirë fondet për nisma të shoqërisë civile.
“Duke reflektuar këto angazhime parimore dhe duke marrë parasysh zhvillimet serioze të fundit në Bregun Perëndimor, ne propozojmë pezullimin e koncesioneve tregtare me Izraelin, sanksionimin e ministrave ekstremistë dhe kolonëve të dhunshëm, dhe pezullimin e mbështetjes bilaterale për Izraelin, pa ndikuar punën tonë me shoqërinë civile izraelite ose Yad Vashem – Qendrën Botërore të Përkujtimit të Holokaustit në Izrael”, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një deklaratë pas njoftimit.
“Ngjarjet e tmerrshme që po ndodhin çdo ditë në Gaza duhet të ndalen”, shtoi ajo.
Ushtria izraelite ka vrarë gati 65 mijë palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023, shumica gra dhe fëmijë. Fushata ushtarake e ka bërë enklavën të pabanueshme dhe ka sjellë përhapje sëmundjesh dhe uri vdekjeprurëse.