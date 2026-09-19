BE, karburanti çmime rekord – Ekspertët e BQE-së parashikojnë kulmin e marzheve të naftës në muajin tetor

Mbushja e një makine me karburant nuk ka kushtuar kurrë më shtrenjtë në të gjithë Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të Komisionit Evropian që datojnë më shumë se dy dekada më parë. Me çmimet mesatare më të fundit, mbushja e një serberatori makine me 50 litra kushton rreth 103 euro për benzinën dhe 108 euro për naftën.
Çmimet me pakicë të karburantit janë rritur që nga shpërthimi i konfliktit në Lindjen e Mesme, duke shtuar presionet inflacioniste.
Një litër benzinë kushton një mesatare të ponderuar të BE-së prej 2.063 euro që nga 14 shtatori, ndërsa nafta 2.159 euro për litër.
Por çmimet ndryshojnë nga vendi në vend. Benzina është më e lira në Maltë, me 1.34 euro për litër, dhe më e shtrenjta në Danimarkë, me 2.56 euro. Nafta po ashtu nga 1.21 euro për litër në Maltë në 2.51 euro në Finlandë.
Furnizimet evropiane të naftës bruto po përballen gjithashtu me ndërprerje të mëtejshme pasi Saudi Aramco u tha të paktën dy rafinerive evropiane se nuk do të merrnin naftë sipas kontratave afatgjata në tetor pas një sulmi në tubacionin e Detit të Kuq.
Që nga fillimi i vitit 2026, çmimi mesatar i ponderuar i benzinës në BE është rritur me rreth 29%, ndërsa çmimi i naftës është rritur me gati 40%.
Çmimet më të larta të naftës bruto kanë nxitur gjithashtu inflacionin e energjisë si në eurozonë ashtu edhe në BE-në e gjerë. Qeveritë po përpiqen ta zbusin përkohësisht ndikimin përmes masave të tilla si uljet e detyrimeve të karburantit.
Ekspertët e BQE-së kanë deklaruar se përkeqësimi pritet të jetë i pranishëm të paktën edhe në muajin tetor.