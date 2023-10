BE miraton Deklaratën e Granadës, zgjerimi përmendet si investim gjeo-strategjik

Bashkimi Evropian miratoi një deklaratë të përbashkët në qytetin spanjoll Granada që përfshin një pjesë për zgjerimin, por në të cilin nuk u përmend çështja e migracionit, raporton Anadolu.

Para bisedimeve, pati tension të prekshëm me Hungarinë dhe Poloninë mbi një pjesë kyçe të një pakti të migracionit të rënë dakord nga vendet anëtare të BE-së në fillim të kësaj jave.

“Polonia dhe Hungaria nuk ishin të kënaqur me propozimin, por na shtynë, sepse ligjërisht jemi të dhunuar. Pra, nëse jeni të përdhunuar ligjërisht, të detyruar të pranoni diçka që nuk ju pëlqen, si do të dëshironit të kishit një kompromis dhe marrëveshje? Është e pamundur”, tha kryeministri hungarez Viktor Orban për mediat gjatë ditës.

Të mërkurën, ministri i Brendshëm i Spanjës, Fernando Grande-Marlaska, përshëndeti marrëveshjen në lidhje me situatat e krizës së migracionit si një “hap të madh përpara”, duke thënë se kjo e vendos BE-në në “një pozicion më të mirë për të arritur një marrëveshje për paktin e azilit dhe migracionit në tërësi me Parlamentin Evropian deri në fund të këtij gjusmëvjetori”.

Por, kjo dukej se ishte më shumë një pikë pengese që i shtyu bisedimet për drejtimin më të gjerë strategjik të Evropës. Edhe pse migrimi u hoq nga Deklarata e Madhe, udhëheqësit evropianë thanë se kjo ishte një çështje kyçe.

Në deklaratë thuhet se zgjerimi i BE-së është “një investim gjeo-strategjik në paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet” dhe u bëri thirrje vendeve aspirante të “rrisin përpjekjet e tyre për reforma në përputhje me natyrën e bazuar në merita” të procesit të pranimit.

Angazhimi i Evropës për të hedhur bazat e nevojshme të brendshme dhe reformat për përforcimin e unionit në “mbi 30 anëtarë”, sipas fjalëve të Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, u theksua gjithashtu në deklaratë.

Deklarata e Granadës përfshin gjithashtu angazhimin e BE-së për të vazhduar ndërtimin e sigurisë së saj ushtarake, energjetike dhe partneriteteve me vendet jashtë Evropës.

