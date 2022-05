BE: Rusia përdor përdhunimin sistematik të grave në Ukrainë si armë – VIDEO

Johansson mbajti një fjalim në seancën e mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Parlamentit Evropian lidhur me gratë ukrainase.

“Rusia nuk i ka hapur luftë vetëm Ukrainës por edhe grave. Po vijnë raporte të besueshme dhe prova në rritje se ushtarët rusë kanë përdhunuar gratë, nga vajzat deri në 10-vjeç e deri tek gratë 78-vjeç”, tha Johansson e cila shtoi se “Rusia po përdor përdhunimin si armë lufte”.

Pasi bëri të diturse 9 nga 25 gra janë përdhunuar sistematikisht në një bodrum në qytetin Bucha të Ukrainës, Johansson tha se dje ka biseduar me zv/kryeministren ukrainase, Olha Stefanishyna se ajo e ka informuar që janë rritur rastet e përdhunimit dhe se për këtë arsye i ka propozuar “formimin e qendrave të mbijetesës” për të cilën ka kërkuar edhe mbështetjen e BE-së.

“E mirëpres propozimin nga Stefanishyna dhe këtë do ta diskutoj me anëtarët e tjerë të komisionit”, potencoi Johansson e cila tha se BE-ja aktualisht siguron mbështetje afatshkurtër për traumat urgjente dhe mbështetje shëndetësore afatgjate për këta njerëz. /aa

“Let me tell you something I feel very strongly about: women who suffered rape/ sexual violence need to have access to safe abortion and sexual & reproductive health treatments immediately & unconditionally. That is what I call standing with Ukrainian women”, @YlvaJohansson 👏👏 pic.twitter.com/buFu21ujzy

