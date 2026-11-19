Këshilli Evropian u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian (BE) që t’i pajisin mësuesit, nxënësit dhe punonjësit me aftësitë e nevojshme për përdorimin efektiv dhe të përgjegjshëm të inteligjencës artificiale, në kushtet e zhvillimeve të shpejta teknologjike, transmeton Anadolu.
Në përfundimet e miratuara pas një takimi ministror në Bruksel, vendeve anëtare të bllokut iu bë thirrje që të përshtatin sistemet e arsimit dhe trajnimit në të gjitha nivelet, në mënyrë që qytetarët të mund të ndjekin ritmin e rolit gjithnjë e më të madh të inteligjencës artificiale në jetën e përditshme dhe në tregun e punës.
Sipas një njoftimi, Këshilli Evropian inkurajoi vendet anëtare që të përdorin kornizat dhe udhëzimet ekzistuese të BE-së gjatë hartimit ose përditësimit të kurrikulave kombëtare dhe rajonale, programeve mësimore dhe metodave të vlerësimit, me qëllim forcimin e aftësive dhe kompetencave që lidhen me inteligjencën artificiale.
Këshilli Evropian theksoi veçanërisht pajisjet e mësuesve, trajnerëve dhe drejtuesve të institucioneve arsimore me njohuri për inteligjencën artificiale, përmes trajnimit fillestar dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional.
Më tej, Këshilli Evropian theksoi gjithashtu nevojën për përgatitjen e punonjësve për një treg pune të orientuar nga inteligjenca artificiale, përmes trajnimeve të avancuara në fushën e inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale, mësimit gjatë gjithë jetës, si dhe mundësive për avancimin dhe përvetësimin e aftësive të reja.
Universitetet dhe ofruesit e arsimit dhe aftësimit profesional u inkurajuan të përditësojnë kurset ekzistuese dhe të zhvillojnë programe të reja për t’i pajisur nxënësit dhe studentët me aftësi të avancuara në inteligjencën artificiale, të nevojshme për profesionet e reja dhe ato në zhvillim.
Përfundimet kërkuan gjithashtu marrjen e masave për promovimin e përdorimit të sigurt, etik, transparent dhe gjithëpërfshirës të inteligjencës artificiale në arsim dhe trajnim, duke mbrojtur rolin dhe autonominë njerëzore dhe duke parandaluar thellimin e pabarazive.