Belgjika i kërkon Izraelit të heqë të gjitha kufizimet për ndihmën humanitare në Gaza

Ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot i bëri sot thirrje Izraelit të heqë kufizimet në aksesin humanitar në territoret palestineze, duke theksuar se ofrimi i ndihmës nuk duhet të jetë “i kushtëzuar ose i politizuar”, transmeton Anadolu.
Prevot kritikoi planet e Izraelit për të bllokuar organizatat ndërkombëtare joqeveritare në Gaza, duke iu referuar pohimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) se Izraeli ka detyrim të pakushtëzuar sipas ligjit ndërkombëtar humanitar për të siguruar ofrimin e papenguar të ndihmës për civilët.
“Aktorët profesionistë humanitarë si UNRWA dhe OJQ-të ndërkombëtare të financuara nga Belgjika përputhen me standardet më të larta të transparencës, paanshmërisë dhe pavarësisë”, tha ai në platformën amerikane të mediave sociale X, duke i kërkuar Izraelit të bashkëpunojë me të gjithë aktorët humanitarë “me mirëbesim, bazuar në kritere të qarta dhe jo të politizuara, për të maksimizuar ofrimin e ndihmës në Palestinë”.
“I bëj thirrje Qeverisë së Izraelit të heqë të gjitha kufizimet në aksesin humanitar dhe të respektojë Planin Gjithëpërfshirës për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza”, shtoi Prevot.
Pavarësisht se marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në tetor, Izraeli vazhdon t’i mbajë kalimet kufitare të Gazës kryesisht të mbyllura, duke penguar hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve të rindërtimit dhe duke përkeqësuar krizën humanitare që prek mbi 2 milionë njerëz.
Zyrtarët palestinezë thonë se të paktën 414 persona në Gaza janë vrarë që nga armëpushimi.