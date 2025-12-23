Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Belgjika ka dorëzuar zyrtarisht një deklaratë ndërhyrjeje në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në çështjen e ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit për shkelje të dyshuara të Konventës për Gjenocidin në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë konfirmoi se Belgjika e paraqiti deklaratën më 23 dhjetor, duke u thirrur në Nenin 63 të Statutit të Gjykatës.
Neni 63 parashikon se shtetet që janë palë në një konventë që është objekt interpretimi në procedurat para gjykatës kanë të drejtë të ndërhyjnë.
Belgjika theksoi se ndërhyrja e saj përqendrohet në nenet I deri VI të Konventës për Gjenocidin, me vëmendje të veçantë ndaj Nenit II, konkretisht në lidhje me interpretimin e “qëllimit specifik” të kërkuar për qëllimin gjenocidal.
Gjykata ka ftuar si Afrikën e Jugut ashtu edhe Izraelin të paraqesin vëzhgime me shkrim mbi ndërhyrjen e Belgjikës, në përputhje me Nenin 83 të Rregullores së Gjykatës.
Afrika e Jugut e paraqiti çështjen kundër Izraelit më 29 dhjetor të vitit 2023, duke e akuzuar atë për shkelje të detyrimeve sipas Konventës për Gjenocidin në veprimet e saj kundër palestinezëve në Gaza.
Që atëherë, gjykata ka nxjerrë një sërë masash të përkohshme që i kërkojnë Izraelit të ndërmarrë hapa për të parandaluar akte të gjenocidit.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, me seli në Hagë, është organi kryesor gjyqësor i OKB-së dhe gjykon mosmarrëveshjet ligjore midis shteteve.