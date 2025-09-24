Belgjika: Vuajtjet e fëmijëve palestinezë nuk janë të pashmangshme, por “rezultat i zgjedhjeve politike”

Vuajtjet e fëmijëve palestinezë në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar nuk janë të pashmangshme, por rezultat i zgjedhjeve politike, tha ministri i Jashtëm belg Maxime Prevot, raporton Anadolu.
“Kjo vuajtje nuk është e pashmangshme. Është rezultat i zgjedhjeve, i veprimeve dhe i mosveprimit, dhe zgjedhjet mund të ndryshojnë”, tha Prevot në një aktivitet të nivelit të lartë mbi Thirrjen për Veprim për Fëmijët Palestinezë në Bregun Perëndimor dhe Gaza.
Ai nënvizoi se Belgjika po i bën thirrje përsëri bashkësisë ndërkombëtare t’i mbrojë fëmijët, të respektojë ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të garantojë akses të sigurt dhe të papenguar humanitar.
“Fëmijët nuk duhet të jenë kurrë dëme kolaterale. Megjithatë, sot në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ata po paguajnë çmimin më të lartë”, tha Prevot.
“Nuk pajtohem me ata që thonë se sistemi humanitar është i prishur. Është aksesi që mungon. Është vendimi i qëllimshëm për të mohuar aksesin”, shtoi ai.
Ai përfundoi duke kërkuar veprime të menjëhershme, duke thënë: “Nëse këta fëmijë ende mund të gjejnë guximin për të folur, çfarë justifikimi kemi për të mos vepruar?”
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 65.400 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pandërprera e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.