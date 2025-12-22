Belgjika: Zgjerimi i vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor nga Izraeli shkel ligjin ndërkombëtar

Belgjika sot përsëriti se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, tha Zyra e ministrit të Jashtëm Maxime Prevot për Anadolu, pas miratimit nga qeveria izraelite të 19 vendbanimeve të reja.
“Pozicioni i Belgjikës është shumë i qartë për këtë çështje dhe mbetet identik. Vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare”, tha Zyra.
Të dielën, ministri i Financave i ekstremit të djathtë izraelit, Bezalel Smotrich tha se Kabineti miratoi një propozim për 19 vendbanime të reja në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke e çuar numrin e përgjithshëm të vendbanimeve të reja gjatë viteve të fundit në 69.
Forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.102 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur gati 11 mijë dhe kanë ndaluar rreth 21 mijë të tjerë që nga tetori 2023, sipas shifrave palestineze.
Në një mendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.