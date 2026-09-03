Belgjikë, gati 3.000 vdekje shtesë janë regjistruar gjatë valës së të nxehtit

Gati 3.000 vdekje shtesë u regjistruan në Belgjikë gjatë valës së të nxehtit këtë verë, sipas shifrave të rishikuara të publikuara nga Instituti i Shëndetit Publik të vendit “Sciensano”, transmeton Anadolu.
Vala e dytë dhe e tretë e të nxehtit të verës u lidhën me një total prej 900 vdekjesh shtesë, duke e çuar numrin total të vdekjeve shtesë të regjistruara gjatë valëve të të nxehtit këtë verë në 2.935, sipas të dhënave të “Sciensano”-s të cituara sot nga transmetuesi publik në gjuhën frënge RTBF.
Vala e dytë e të nxehtit, e cila zgjati nga 4 deri më 17 korrik, rezultoi në 535 vdekje shtesë, që korrespondojnë me një shkallë vdekshmërie shtesë prej 14.8 për qind.
Flamania regjistroi numrin më të lartë të vdekjeve shtesë me 310, e ndjekur nga Wallonia me 198 dhe Brukseli me 42. Gjatë valës së tretë të të nxehtit, e cila zgjati nga 28 korriku deri më 16 gusht, “Sciensano” regjistroi 365 vdekje shtesë, duke e përshkruar vdekshmërinë e tepërt si “të lehtë”.
Dita më vdekjeprurëse e verës mbeti 27 qershori, kur u regjistruan 641 vdekje, duke përfaqësuar një shkallë të lartë vdekshmërie prej 146.5 për qind. Instituti tha se ndikimi i nxehtësisë ekstreme nuk kufizohej vetëm tek të moshuarit.
“Një vdekshmëri e konsiderueshme e tepërt u vu re edhe tek njerëzit nën 65-vjeç”, theksoi “Sciensano”.
Instituti ia atribuoi vdekshmërinë e lartë gjatë valëve të nxehtësisë disa faktorëve, përfshirë kohëzgjatjen e nxehtësisë ekstreme, rritjen e temperaturave dhe ndotjen e shtuar të ozonit.
Belgjika përjetoi disa periudha me temperatura jashtëzakonisht të larta këtë verë, duke shkaktuar shqetësime të reja mbi efektet shëndetësore të ekspozimit të zgjatur ndaj nxehtësisë.