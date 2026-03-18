Bentley nuk ka ndërmend ta shndërrojë makinën e tij të parë elektrike në makinë me benzinë

Edhe mes pasigurisë së vazhdueshme, Bentley po ecën përpara me automjetin e tij të parë plotësisht elektrik.
I përshkruar nga prodhuesi i makinave luksoze si një “SUV urban”, crossover-i elektrik pritet të mbërrijë deri në fund të vitit – dhe ndryshe nga disa konkurrentë, nuk do të ripërpunohet për të akomoduar një motor me djegie të brendshme.
Ai konfirmoi se kompania “nuk ka ndërmend” të shtojë një variant me djegie të brendshme – zgjerues të gamës ose hibrid plug-in – në SUV-in elektrik të ardhshëm, duke theksuar se modeli është projektuar për të tërhequr një grup të ri klientësh, duke plotësuar linjën ekzistuese të djegies së Bentley.
Walliser konfirmoi gjithashtu se automjeti është duke u testuar aktualisht dhe mbetet në rrugën e duhur për një zbulim të plotë para fundit të vitit.
Detajet specifike të sistemit të fuqisë ende nuk janë njoftuar. Megjithatë, në një intervistë të mëparshme, Walliser tha se performanca e karikimit të SUV-it është “jashtëzakonisht e mirë”.
Më shumë detaje priten afër fundit të vitit, kur Bentley zyrtarisht zbulon makinën e tij të parë elektrike.