“Biden dhe Erdoğan mund të takohen në Glasgow”

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan, tha se pret një takim midis presidentit Joe Biden dhe homologut të tij turk Recep Tayyip Erdoğan në Glasgow të Mbretërisë së Bashkuar, por kjo nuk është konfirmuar, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Unë parashikoj se ai do të takohet me presidentin e Turqisë në Glasgow. Nuk kam konfirmim, por mendoj se kjo është pritshmëria aktuale”, u tha Sullivan gazetarëve në Air Force One.

Të dy liderët do të marrin pjesë të hënën në Samitin e Liderëve Botërorë në fillim të Konferencës së 26-të të Palëve në Konventën Kornizë të OKB-së për Ndryshimet Klimatike, e njohur si COP26,

Erdoğan u takua për herë të fundit me Biden-in gjatë një samiti të NATO-s në Bruksel në qershor. /aa