Biden: Myslimanët amerikanë e bëjnë vendin tonë edhe më të fortë

Presidenti Biden në pritjen e organizuar në Shtëpinë e Bardhë priti liderët kryesorë të myslimanëve amerikanë.

Në pritjen ku mori pjesë edhe ambasadori i Turqisë në Uashington, Murat Mercan presidenti Biden tha se u uron Bajramin të gjithë myslimanëve.

Në fjalimin e tij, Biden dha mesazhin se “Myslimanët amerikanë e bëjnë vendin tonë edhe më të fortë” dhe theksoi se liria e besimit është një prej vlerave themelore të Amerikës.

Duke tërhequr vëmendjen mbi rëndësinë shoqërore të vlerave që kujton muaji i Ramazanit, Biden tha se myslimanët japin kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e njerëzisë në çdo fushë, përfshirë edhe vaksinën kundër COVID-19.

Edhe imami i Xhamisë Muhammad, Talib Shareef në një fjalim të shkurtër në program, iu referua vëllazërisë dhe ndarjes shoqërore mes shoqërive të ndryshme dhe falënderoi administratën e Bidenit për mbështetjen e saj ndaj myslimanëve amerikanë. /atsh

Tune in as the First Lady and I host a reception to celebrate Eid al-Fitr. https://t.co/KlB8w1assX

— President Biden (@POTUS) May 2, 2022