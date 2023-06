Biden rrëzohet në skenë gjatë një ceremonie diplomimi të Akademisë së Forcave Ajrore

Presidenti i SHBA-së Joe Biden u rrëzua në skenë pas ndarjes së diplomave në një ceremoni diplomimi të Akademisë së Forcave Ajrore, raporton Anadolu.

Video e incidentit që qarkulloi në rrjete tregon presidentin duke i dhënë një diplomë të fundit një të diplomuari përpara se të bënte një hap në të majtë të tij dhe të rrëzohej. Dy oficerë të Shërbimit Sekret dhe një pjesëtar i shërbimit të Forcave Ajrore më pas ndihmuan 80-vjeçarin Biden të ngrihet në këmbë përpara se të vazhdojë të kthehet në vendin e tij.

Biden duket duke treguar drejt dyshemesë përpara se të ecë anësh skenës. Nuk ishte e qartë menjëherë nga video se çfarë tregoi Biden, por një reporter i Shtëpisë së Bardhë tha se ai iu aludua një thesi rëre.

Raportohet se Biden është në gjendje të mirë dhe ka vazhduar praninë në ceremoni deri në fund.

President Joe Biden falls on stage at the Air Force Graduation 😔🙏 pic.twitter.com/XYQFjsM33l

— Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023