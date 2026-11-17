Aksionet e “Deutsche Bank” ranë sot me 6 për qind në bursën e Frankfurtit, pasi hetimet e bazuara në miliona dokumente të zbuluara nxorën në pah pagesa të dyshimta të lidhura me Jeffrey Epsteinin dhe zbulimin aksidental të të dhënave tatimore të presidentit amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Raportet rikthyen vëmendjen te praktikat e mëparshme të menaxhimit të rrezikut dhe respektimit të rregullave nga banka gjermane, përfshirë marrëdhëniet e saj me klientët rusë para nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska.
“Financial Times” raportoi se Deutsche Bank kishte kryer 582 milionë dollarë pagesa të dyshimta të lidhura me Epsteinin, financierin e ndjerë dhe të dënuarin për krime seksuale, një shumë dukshëm më e lartë se ajo që ishte bërë e ditur më parë.
“Himal Southasian”, pjesë e konsorciumit hetimor, raportoi se një dokument i brendshëm i bankës identifikonte 21 raporte për aktivitete të dyshimta, që përfshinin 3.000 transaksione të lidhura me Epsteinin ose kompanitë e tij, nga tetori i vitit 2013 deri në maj të vitit 2019. Megjithatë, klasifikimi i transaksioneve si të dyshimta nuk dëshmon vetvetiu se është kryer ndonjë vepër penale.
“Financial Times” raportoi veçmas se “Deutsche Bank” kishte zbuluar aksidentalisht deklaratat tatimore të Trumpit gjatë mandatit të tij të parë presidencial. Këto zbulime janë pjesë e një hetimi ndërkombëtar ku përfshihen 230 gazetarë dhe 50 organizata mediatike, të cilët po shqyrtojnë më shumë se 15 milionë dokumente konfidenciale.
Hetimi shqyrtoi përpjekjet e bankës, nën drejtimin e drejtorit ekzekutiv Christian Sewing, për të zgjeruar aktivitetet e saj në Rusi para pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, përfshirë marrëdhëniet me klientë që konsideroheshin veçanërisht të ndjeshëm.
“Deutsche Bank” i tha “Financial Times” se strategjia e saj në Rusi lejonte kryerjen e aktiviteteve të përzgjedhura, duke iu nënshtruar kufizimeve për klientët dhe produktet. Banka theksoi se kjo strategji nuk e kishte përmbysur uljen e ndjeshme të ekspozimit të saj ndaj Rusisë që nga viti 2014. Ajo hodhi poshtë pretendimet se kishte synuar të fshihte marrëdhëniet me klientët e pasur rusë.
Duke iu përgjigjur raportimeve më të gjera, banka tha se çështjet e përmendura datonin shumë vite më parë, në disa raste deri në dy dekada. “Kur ishte e nevojshme, ne i shqyrtuam këto çështje në atë kohë dhe bashkëpunuam ngushtë me autoritetet rregullatore”, thuhet në deklaratën e saj.
“Deutsche Bank” tha se nga viti 2019 deri në vitin 2025 kishte investuar drejtpërdrejt 7 miliardë euro në forcimin e sistemeve të kontrollit, krahas ndryshimeve në praktikat e menaxhimit të rrezikut dhe kulturën e korporatës.
Banka tha se këto përpjekje ndihmuan në trajtimin e problemeve të trashëguara nga e kaluara dhe në përmbushjen e kërkesave të rëndësishme rregullatore. Ajo shtoi se mbetet e përkushtuar për përmirësimin e kontrolleve dhe përfundimin e punës së mbetur për zgjidhjen e çështjeve të evidentuara.