Bilanci i viktimave nga zjarri në një qendër tregtare në Pakistan rritet në 27, ndërsa 81 janë të zhdukur

Ekipet e shpëtimit vazhduan kërkimet mes rrënojave të djegura të një qendre të madhe tregtare në kryeqytetin tregtar të Pakistanit, ndërsa bilanci i viktimave nga zjarri masiv u rrit në 27, me të paktën 81 persona ende të raportuar të zhdukur, thanë zyrtarët të martën, transmeton Anadolu.
Mjekja ligjore e policisë, Summaiya Syed, tha se 27 trupa janë dërguar në spital dhe se janë marrë mostra nga 50 familje për profilizim të ADN-së dhe krahasim.
Lista më e fundit e Zyrës së Zëvendëskomisionerit të Distriktit Jugor në Karaçi tregoi se 81 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, mbeten të paidentifikuar, duke rritur frikën se numri i viktimave mund të rritet ndërsa operacionet e kërkimit vazhdojnë.
Sipas Geo News, një pjesë e madhe e ndërtesës është shembur, duke detyruar autoritetet të përdorin vinça për të shembur seksione të paqëndrueshme, mes shqetësimeve për dështime të mëtejshme strukturore.
Zjarri shpërtheu në qendrën tregtare Gul Plaza në rrugën MA Jinnah, një arterie e ngarkuar tregtare në distriktin historik të biznesit të Karaçit.
Flakët vazhduan për më shumë se 24 orë para se të shuheshin.
Ndërtesa strehon 1.200 dyqane, përfshirë pika që shesin veshje, pajisje elektrike, kozmetikë dhe enë shtëpie – faktorë që kontribuuan në përhapjen e shpejtë të zjarrit.
Ndërkohë, Zëvendëskomisioneri i Distriktit Jugor të Karaçit, Javed Nabi Khoso, bëri të ditur se ekipet e shpëtimit kanë pastruar katin përdhes dhe katin e parë të qendrës tregtare.
Ai shtoi se operacionet e kërkimit dhe pastrimit po vazhdojnë në katet e sipërme.