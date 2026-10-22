Bill Clinton citon Kuranin dhe godet retorikën anti-islame: Jam lodhur me ata që i nënçmojnë myslimanët

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ka bërë një deklaratë të fortë në mbrojtje të komunitetit mysliman, duke dënuar ashpër gjuhën e urrejtjes dhe paragjykimet fetare.
Gjatë një fjalimi të mbajtur në një qendër fetare në Florida, Clinton ka ndarë me të pranishmit një histori personale lidhur me vajzën e tij, Chelsea, duke treguar se ajo e kishte lexuar librin e shenjtë të myslimanëve që në adoleshencë.
“Jam lodhur me njerëzit që i nënçmojnë myslimanët për faktin se janë myslimanë,” ka deklaruar prerazi ish-presidenti amerikan, fjalim i cili u shpërnda me shpejtësi në mediat ndërkombëtare
Më tej, ai tregoi ndikimin që kishte pasur leximi i Kuranit te vajza e tij kur ajo ishte vetëm 15 vjeçare.
“Kurani thotë – dhe këtë e kam dëgjuar për herë të parë nga vajza ime, e cila e lexoi Kuranin nga fillimi deri në fund kur ishte 15 vjeçare… ajo më tha: ‘Babë, lexoje këtë: Zoti i vendosi njerëzit e ndryshëm në Tokë jo që ta urrejnë njëri-tjetrin, por që të njihen dhe të mësojnë nga njëri-tjetri'”, ka thënë Clinton para audiencës.
Në mesazhin e tij, Clinton bëri thirrje për tolerancë, bashkëjetesë dhe mirëkuptim reciprok mes njerëzve të besimeve të ndryshme, duke theksuar se diversiteti duhet të shërbejë si urë lidhëse dhe jo si mjet për të mbjellë përçarje e urrejtje.