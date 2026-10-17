Bill Gates po kthehet: përplasje e mundshme me administratën Trump për sfidën më të madhe të teknologjisë

Sipas Axios, karta IA si përpjekje për të rivendosur reputacionin e tij pas skandalit Epstein
Bill Gates po përgatit një fushatë në shkallë të gjerë për të adresuar rreziqet e inteligjencës artificiale, duke synuar të shfrytëzojë ndikimin e tij në botën e biznesit, lidhjet e tij personale dhe ndoshta një pjesë të konsiderueshme të burimeve të tij financiare, në mënyrë që të promovojë një kornizë shumë më të rreptë për kontrollin e teknologjisë.
Sipas informacionit nga Axios, bashkëthemeluesi i Microsoft ka filluar të ushtrojë personalisht presion mbi drejtuesit e lartë të biznesit, pasi tani e konsideron zhvillimin e sigurt të inteligjencës artificiale si një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat do të përballet gjatë jetës së tij.
Njerëzit që kanë folur me të përshkruajnë një rikthim mbresëlënës nga Gates, që të kujton kohën kur ai po ndërtonte Microsoft, pasi ai duket i vendosur të përdorë të njëjtën këmbëngulje dhe militantizëm – siç bëri atëherë – për të ndikuar në mënyrën se si zhvillohet dhe kontrollohet inteligjenca artificiale.
“Unë mund t’u afrohem CEO-ve më mirë se ju”, thuhet se i tha ai një personi me të cilin diskutoi çështjet e sigurisë së IA-së, duke treguar, sipas bashkëpunëtorëve, se po kthehet në veten e tij të vjetër, luftarake.
Nga optimizmi në frikën nga pasojat e inteligjencës artificiale
Nisma e re shënon një ndryshim të rëndësishëm në qëndrimin e Gates ndaj inteligjencës artificiale, të cilin ai e ka miratuar në muajt e fundit. Në të kaluarën, biznesmeni miliarder ishte ndër mbështetësit fanatikë të potencialit të saj, por tani ai duket thellësisht i shqetësuar nga zhvillimi i shpejtë i modeleve të përparuara të inteligjencës artificiale, incidentet shqetësuese të sigurisë dhe, sipas tij, mbikëqyrja e pamjaftueshme qeveritare.
Në përgatitje të një shtytjeje më të gjerë për rregullim më të rreptë të inteligjencës artificiale, Gates ka zhvilluar diskutime të gjera me drejtues të lartë të teknologjisë, studiues dhe ekspertë të sigurisë. Midis tyre është Dario Amondei, CEO i Anthropic, një zhvillues kryesor i sistemeve të përparuara të inteligjencës artificiale.
Sipas Axios, këto kontakte e kanë bindur Gates se kufizimi i rreziqeve të inteligjencës artificiale duhet të jetë një nga prioritetet e tij kryesore personale.
Kthesa e tij është karakteristike. Vetëm tre vjet më parë, ai po siguronte se “rreziqet e inteligjencës artificiale janë reale, por të menaxhueshme”. Në atë kohë, ai krahasoi ndryshimet që kjo teknologji do të sillte me trazirat që shoqëruan shfaqjen e kompjuterëve personalë dhe internetit, duke argumentuar se shoqëritë mund të përshtateshin gradualisht.
Megjithatë, gushtin e kaluar, vlerësimi i tij ishte shumë më shqetësues. Në një ese të gjatë me mijëra fjalë, ai paralajmëroi se rrjedha aktuale e zhvillimit të inteligjencës artificiale karakterizohet nga paqëndrueshmëri e madhe, ndërsa në një intervistë me Axios ai argumentoi se bota është e papërgatitur në mënyrë të rrezikshme për trazirat ekonomike dhe sociale që na presin.
Thirrje për institucione të posaçme rregullatore dhe taksimin e robotëve
Gates tani duket i bindur se deklaratat dhe intervistat publike nuk janë të mjaftueshme për të adresuar sfidat e inteligjencës artificiale.
Edhe pse ai ende nuk e ka përcaktuar formën e saktë të fushatës së tij të planifikuar, ai tashmë ka paraqitur propozime specifike për forcimin e kontrollit mbi teknologjinë.
Në një ese të botuar në gusht, ai bëri thirrje për krijimin e organeve të reja rregullatore që do të jenë në gjendje të koordinojnë politikat mbi inteligjencën artificiale. Në të njëjtën kohë, ai propozoi mbajtjen e profesioneve dhe vendeve të punës të caktuara ekskluzivisht për njerëzit në mënyrë që të kufizohen pasojat e automatizimit në tregun e punës.
Propozimet e tij përfshijnë gjithashtu vendosjen e taksave mbi përdorimin e sistemeve të inteligjencës artificiale dhe robotëve, si një mjet për të adresuar ndikimet ekonomike dhe sociale të zëvendësimit të punës njerëzore.
Kthimi i Gates “të ashpër” të Microsoft
Sipas Axios, gara për të zhvilluar inteligjencën artificiale duket se ka rikthyer një anë të sipërmarrësit miliarder që bota e teknologjisë nuk e ka parë për dekada.
Në intervistat e fundit, ai është dukur veçanërisht i mprehtë, duke kujtuar biznesmenin agresiv që themeloi Microsoft dhe nuk hezitoi të përplasej me konkurrentët e tij.
Reagimi i tij ndaj një pyetjeje nga gazetari i New York Times, Ezra Klein, ishte karakteristik, i cili e pyeti nëse nevojiteshin rregulla shtesë për inteligjencën artificiale përtej shqetësimeve të zakonshme të bizneseve për të mbrojtur reputacionin e tyre.
Gates u përgjigj ironikisht, duke përshkruar një skenar hipotetik në të cilin paditë do të ishin mekanizmi i vetëm për kontroll. “Le të themi se vret 100 milionë njerëz. Doni të përdorni një padi? Vështirë se mund të ndalem së qeshuri”, tha ai.
Deklarata pasqyron distancën e madhe midis Gates-it të sotëm dhe imazhit shumë më të butë publik që ai kishte kultivuar gjatë 20 viteve të fundit, si një filantrop i përqendruar kryesisht në çështjet e shëndetit dhe zhvillimit.
Hija e Jeffrey Epstein dhe përpjekja për të rivendosur reputacionin e tij
Njerëzit që kanë folur me Gates e përshkruajnë iniciativën e tij të re si një përpjekje për të bërë një rikthim dinamik, duke e lidhur atë me dëshirën e tij për të rivendosur imazhin e tij publik.
Reputacioni i miliarderit është dëmtuar nga zbulimet rreth marrëdhënieve të tij të kaluara me shkelësin e dënuar të veprave penale seksuale Jeffrey Epstein.
Ai ka pranuar se disa mund t’i shpërfillin paralajmërimet e tij në lidhje me inteligjencën artificiale për shkak të lidhjes së tij me Epstein. “Ajo që bëra, në një farë mënyre, ishte shumë e kufizuar dhe e motivuar nga dëshira ime për të mbledhur para”, i tha ai Axios në gusht, duke shtuar, “Por ishte një gabim i madh”.
Por sipas njerëzve pranë tij, Gates i sheh rreziqet e rritjes së pakontrolluar të IA-së si shumë të mëdha për të qëndruar në anë të fushës dhe beson se rrjeti i tij i kontakteve personale, ekspertizës teknologjike dhe pasurisë së madhe mund të ndihmojnë në adresimin e sfidave të reja.
Në një kurs përplasjeje me administratën Trump
Fushata e Gates pritet ta vërë atë në kundërshtim me administratën Donald Trump, e cila ka miratuar një qasje më të lirshme për rregullimin e inteligjencës artificiale.
Në vend që të vendosë rregulla të rrepta qeveritare, Shtëpia e Bardhë ka zgjedhur të mbështetet më shumë në bashkëpunimin vullnetar me kompanitë në industri.
Në këtë kontekst, administrata Trump ka ngritur një grup zyrtarësh të lartë me misionin e mbikëqyrjes së industrisë përmes një marrëveshjeje vullnetare mbi sigurinë e inteligjencës artificiale.
Kjo qasje është në kundërshtim me qëndrimet e Gates, i cili mbështet krijimin e institucioneve të forta rregullatore dhe vendosjen e rregullave detyruese për kompanitë që zhvillojnë sisteme të përparuara të IA-së.
Ndërsa planet e tij të sakta janë ende duke u përpunuar, qëllimi i tij për të shfrytëzuar si ndikimin e tij personal ashtu edhe burimet e konsiderueshme financiare parashikon një ndërhyrje më të gjerë në bisedën rreth së ardhmes së teknologjisë.
Pyetja, siç thekson Axios, është nëse beteja mbi sigurinë e inteligjencës artificiale do të bëhet përfundimisht çështja që përcakton fazën përfundimtare të karrierës publike dhe të biznesit të Bill Gates. /tesheshi.com/